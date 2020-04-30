Разведка США: коронавирус искусственно не создавали

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был создан искусственно или генетически модифицирован, однако продолжают искать возможные источники пандемии. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Национальной разведки США.

"Выводы разведывательного сообщества согласуются с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным", – говорится в заявлении.

В спецслужбах сообщили, что продолжат выяснять, что является источником пандемии.

"Национальная разведка продолжит тщательно проверять информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане", – говорится в заявлении.

За последнее время критика США в адрес Китая, связанная с коронавирусом, значительно увеличилась. Так, по данным издания Politico, Республиканская партия выпустила 57-страничное руководство для своих кандидатов, в котором рекомендовалось активно критиковать Пекин в выступлениях, связанных с коронавирусом. А президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.

Китай же отрицает какое-либо сокрытие данных о вспышке коронавируса. В недавней статье китайской ежедневной газеты Global Times говорилось, что "успехи Китая в борьбе с COVID-19 намного лучше, чем у США".

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.

Также Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.