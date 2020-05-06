Школы Уханя впервые открылись после вспышки коронавируса

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, возобновлен учебный процесс в школах.

Об этом сообщает ВВС.

"Школа наконец открывается!", – опубликовал один из пользователей Weibo, китайской платформы обмена короткими сообщениями.

Присутствовали только старшие студенты, которые должны сдать вступительные экзамены в университет.

Чиновники в Ухане говорят, что все студенты и сотрудники должны были пройти тесты на коронавирус перед тем, как вернуться в школу, а кампусы были продезинфицированы и вычищены.

Тепловые сканеры установили на входах в школы, и никому с высокой температурой не разрешали входить.

Смягчение карантина в Китае привело к появлению новых правил для школьников. В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян родителей детей из начальных классов попросили соорудить для них оригинальные шляпы с метровыми полями для соблюдения дистанции. Учителя заранее обзвонили родителей детей и попросили их соорудить шляпы самостоятельно. Именно по этой причине головные уборы получились разными и очень оригинальными.

Как ранее сообщал Фокус:

Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани.

Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране. Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных.