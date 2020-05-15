"Подвиг Геракла". В Германии снесли две 150-метровые башни АЭС

В немецком городе Филлипсбург снесли две охлаждающие башни на местной АЭС. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале RTE News.

150-метровые башни предназначались для охлаждения воды, которая использовалась для конденсации пара на электростанции. Их снос пришлось перенести на некоторое время из-за пандемии коронавируса.

Глава немецкого энергетического концерна EnBW Йорг Михельс говорит, что снос башен напрямую свзан с обеспечением надежности энергопоставок в Германию.

Саму АЭС полностью вывели из эксплуатации в 31 декабря 2019 года (тогда остановили второй реактор). Первый реактор закрыли еще в 2011 году.

По состоянию на 2020 год в Германии работает 6 ядерных реакторов, которые производили 14% электроэнергии во всей стране. Это вполовину меньше, чем в 2000-м году.

В 2011 году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отказе от атомной энергетики. "Озеленить" немецкую энергетику планировалось до 2022 года.

По словам канцлера, ее позиция по вопросу АЭС кардинально изменилась после катастрофы АЭС "Фукусима-1" в Японии. Тогда Меркель сравнивала отказ от АЭС с "подвигом Геракла" и заявляла, что Германия станет первой в мире индустриальной страной, совершившей прорыв к "электроэнергии будущего".

В то же время, сторонники ядерной энергетики утверждали, что отключение АЭС угрожает энергетической безопасности ФРГ и сделает ее зависимой от угля, газа и электроэнергии, которую нужно импортировать из других стран.

На днях в Берлин на переговоры по Донбассу приезжал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Экс-глава МИД Павел Климкин, постфактум отметил, что Козак мог говорить с Меркель не только о Донбассе, а и о недостроенном "Северном потоке-2".

"Думаю, тему "Северного потока-2" вниманием не обошли, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак - один из самых приближенных к Путину и подходит для таких дискуссий", – написал Климкин.

11 января 2020 года, уже после остановки строительства газопровода, Меркель переговорила с Путиным и заявила о необходимости "довести проект до конца". По ее словам, европейские страны только выигрывают от строительства "Потока-2".

Также канцлер заявила, что не поддерживает санкции США против трубопровода, а сам проект – исключительно экономический.

Президент РФ, в свою очередь, отметил, что Россия сможет достроить "Северный поток-2" до конца 2020-го или в первом квартале следующего года самостоятельно, даже под санкциями США.

Буквально сегодня, 15 мая, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало оператору "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG в освобождении от правил газовой директивы ЕС. Таким образом, даже если трубопровод достроят, РФ сможетего использовать только на половину его мощности.

Тем не менее, у "Газпрома" еще есть шанс – нужно в течение месяца подать в суд апелляцию на решение немецкого регулятора и добиться исключения трубопровода из газовой директивы ЕС.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.

"Северный поток-2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить. Об этом заявил минист энергетики РФ Александр Новак.