Вакцина от коронавируса будет дешевой, – Оксфорд

Ученые из Оксфордского университета, которые работают над созданием вакцины от коронавируса, уверяют, что она не будет дорогой и станет доступна максимальному числу людей. Об этом пишет Reuters.

Директор Оксфордского института Адриан Хилл заявил, что низкая стоимость будущей вакцины была изначально заложена в проект по ее созданию.

"Это не будет дорогой вакциной. Это будет однократная вакцина. Она будет создана для глобальных поставок, и это будет сделано во многих разных местах. Это всегда был наш план", – заявил Хилл.

Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке по созданию лекарства от коронавируса.

Предварительные испытания на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили вакцину, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных – в течение 28 дней.

Когда обезьяны подвергались воздействию коронавируса, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке. По мнению Хилла, такие результаты являются положительными.

Он сообщил, что на этой неделе в ходе испытаний получили дозу также более 1000 людей. Примерно половина из них получила экспериментальную вакцину, а другая выступала в роли контрольной группы.

Отвечая на вопрос о ходе испытаний на людях, Хилл заявил: "Можно сделать вывод, что, если испытание все еще продолжается, значит не было никаких серьезных побочных эффектов".

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.

Также в США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.