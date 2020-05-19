В США вакцина впервые сформировала иммунитет у человека к COVID-19

В США биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина дала иммунитет от коронавируса восьми участникам испытаний. Об этом сообщает ВВС.

Так, по данным компании, нейтрализующие коронавирус антитела были найдены у восьми человек, принимавших участи в испытаниях вакцины на безопасность. В Moderna заявили, что их иммунный ответ был похож на тот, который наблюдается у людей, переболевших COVID-19.

Но необходимы более масштабные испытания, чтобы подтвердить, действительно ли вакцина защищает от вируса. Moderna была первой компанией, которая начала испытывать свою экспериментальную вакцину на людях, названную мРНК-1273.

Их вакцина представляет из себя небольшой фрагмент генетического кода коронавируса, который вводится пациенту. Она не способна вызывать болезнь или симптомы COVID-19, но генетического кода достаточно для того, чтобы вызвать ответ иммунной системы человека.

Так, испытания вакцины, проведенные Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний правительства США, показали, что прививка привела к выработке антител, которые могут нейтрализовать коронавируса.

Правда, тестирование на нейтрализующие тела проводилось только на первых 8 участниках из 45.

В ходе испытания людям давали низкую, среднюю или высокую дозу. Последняя вызывала наибольшее количество побочных эффектов. Moderna сообщила, что у людей принимавших самую маленькую дозу, число антител было на том же уровне, что и у пациентов, выздоровевших от COVID-19.

Такие результаты были получены в ходе первой фазы исследований, в ходе которой вакцина проверяется на безопасность, а не эффективность. Поэтому потребуется больше испытаний, чтобы понять, защищает ли вакцина от вируса. Однако, эксперименты на мышах уже показали, что вакцина может предотвратить размножение вируса в легких.

"Промежуточные данные первой фазы демонстрируют, что вакцинация мРНК-1273 вызывает иммунный ответ. Эти исследования подтверждают нашу уверенность в том, что мРНК-1273 обладает потенциалом для предотвращения болезни COVID-19", – говорит главный врач Moderna Тал Закс.

В Moderna надеются начать крупномасштабные испытания в июле, также компания уже изучает возможность производить вакцину в больших объемах.

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