Работник зверофермы в Нидерландах заразился коронавирусом от норки

Мир
Ранее считалось, что болезнь не передается человеку от животных

Мужчина, который работал на ферме, где разводят норок, заразился коронавирусом от животных. Об этом заявил голландский министр сельского хозяйства Карола Скоутен в письме в парламент, сообщило Reuters.

О вспышках коронавируса на норковых фермах в Нидерландах впервые сообщили в апреле, когда заметили, что у некоторых животных было затрудненное дыхание.

В мае заражение коронавирусом было выявлено у трех кошек и одной собаки, которые проживают на ферме, находящейся поблизости от звероводческого хозяйства для разведения норок, где ранее был обнаружен COVID-19. Собака проживала у хозяина, зараженного коронавирусом, и к настоящему времени скончалась. Во всех случаях специалисты исходят из того, что животные заразились от людей.

В своем письме Скоутен признала, что предыдущие рекомендации ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были неверными. Но она сказала, что Институт общественного здравоохранения Нидерландов по-прежнему оценивает как минимальную вероятность передачи коронавируса за пределы вольеров с животными.

Всемирная организация здравоохранения по-прежнему указывает, что "в лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. Тем не менее, людям с COVID-19 или с высоким риском заражения COVID-19 рекомендуется ограничить контакты с домашними и другими животными".

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