Работник зверофермы в Нидерландах заразился коронавирусом от норки
Мужчина, который работал на ферме, где разводят норок, заразился коронавирусом от животных. Об этом заявил голландский министр сельского хозяйства Карола Скоутен в письме в парламент, сообщило Reuters.
О вспышках коронавируса на норковых фермах в Нидерландах впервые сообщили в апреле, когда заметили, что у некоторых животных было затрудненное дыхание.
В мае заражение коронавирусом было выявлено у трех кошек и одной собаки, которые проживают на ферме, находящейся поблизости от звероводческого хозяйства для разведения норок, где ранее был обнаружен COVID-19. Собака проживала у хозяина, зараженного коронавирусом, и к настоящему времени скончалась. Во всех случаях специалисты исходят из того, что животные заразились от людей.
В своем письме Скоутен признала, что предыдущие рекомендации ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были неверными. Но она сказала, что Институт общественного здравоохранения Нидерландов по-прежнему оценивает как минимальную вероятность передачи коронавируса за пределы вольеров с животными.
Всемирная организация здравоохранения по-прежнему указывает, что "в лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. Тем не менее, людям с COVID-19 или с высоким риском заражения COVID-19 рекомендуется ограничить контакты с домашними и другими животными".
Как ранее сообщал Фокус:
- Мопс из Северной Каролины по кличке Уинстон стал первой собакой в США, у которой был обнаружен COVID-19.
- В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Позже собака скончалась.
- Под предлогом борьбы с коронавирусом власти туркменской столицы Ашхабад приказали уничтожать кошек и других бродячих животных.
- В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.