Бразилия сражается с "болсонарувирусом": число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч
В Бразилии от COVID-19 умерли более 20 тыс. человек после того, как в стране был зафиксирован крупнейший однодневный скачок смертности. Об этом сообщает Al Jazeera.
По данным Министерства здравоохранения Бразилии, общее количество смертей от коронавируса выросло до 20 047 человек. В четверг, 21 мая, в стране подтвердили 1188 смертей за предыдущие 24 часа.
Бразилия является эпицентром пандемии в Латинской Америке с 310 тыс. зафиксированных случаев коронавируса. Эксперты говорят, что из-за отсутствия тестирования в стране, реальные цифры могут быть намного выше.
На данный момент страна занимает третье место в мире по распространению коронавируса, впереди Бразилии идут США и Россия.
В министерстве также отметили, что число погибших от COVID-19 в Бразилии удвоилось всего за 11 дней. Страна занимает шестое место в мире по смертности от коронавируса.
Несмотря на критическую ситуацию, президент Жаир Болсонару в четверг продолжил призывать к отмене карантина, чтобы спасти ослабевающую экономику страны.
Почти все 27 бразильских штатов ввели ограничения из-за коронавируса. Штат Сан-Паулу, экономическая и культурная столица страны, наиболее пострадал от вируса, на его долю приходится около четверти смертей и заражений в Бразилии.
Больницы Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и в различных штатах северной и северо-восточной Бразилии находятся на грани краха. Власти пытаются создавать полевые госпитали, но работы продвигаются недостаточно быстро.
Губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа, главный оппонент Болсонару в вопросах карантина, заявил, что страна вынуждена бороться не только с коронавирусом, но и с "больсонарувирусом".
Болсонару все же удалось примериться с губернаторами штатов во время совместной видеоконференции по координации ответных мер на пандемию. Президент назвал это "великой победой бразильского народа".
Губернатор Сан-Паулу, в свою очередь, призвал к единству.
"Бразилия должна быть единой. Если мы находимся в состоянии войны, мы все терпим поражение Давайте объединимся, господин президент, для Бразилии", – заявил Дориа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президенту Бразилии Жаиру Болсонару грозит импичмент. Обвинения против главы государства выдвинул экс-министр юстиции страны Сержиу Мору.
- Также бразильский президент с кузова пикапа требовал отмены карантина из-за коронавируса. Жаир Болсонару принял участие в протесте против ограничительных мер в стране.
- Президент Бразилии сравнил карантин из-за коронавируса с политикой выжженной земли. Болсонару призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.
- Также Болсонару на вопрос о рекордной смертности в стране из-за коронавируса ответил: "И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?". Жаир Болсонару заявил, что не может творить чудеса.
- 19 мая Бразилия вышла на третье место в мире по распространению COVID-19. Крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает называть COVID-19 "небольшим гриппом".