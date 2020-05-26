Переболевший Covid-19 Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения

Мир
Премьер-министр Великобритании "впервые за долгие годы вынужден носить очки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирусную болезнь, сообщил об ухудшении здоровья.

Об этом сообщает Sky News.

По словам политика, он "впервые за долгие годы вынужден носить очки" из-за ухудшения зрения. Возможной причиной этого Джонсон назвал коронавирус.

"Проблемы со зрением могут быть связаны с коронавирусом", – сообщил Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. 

Симондс рассказала, что Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури – в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые ухаживали за Джонсоном, когда он находился в отделении интенсивной терапии.

Как ранее сообщал Фокус: