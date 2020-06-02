Шамана, который хотел "изгнать Путина", отправили на принудительное лечение в психдиспансер

Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

Об этом сообщает "Правозащита Открытки".

В иске диспансера сообщилось, что с 12 по 29 мая шаман проходил там добровольное лечение, хотя там же указано, что в учреждение Габышева доставили сотрудники полиции.

Диспансер настаивал на госпитализации, так как, там считают, что Габышев "страдает переоценкой своей личности"

"Медики обосновывают это тем, что Габышев высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом", а также "призывает к свержению законно избранной власти", – сказал координатор правоозащитной организации Алексей Прянишников.

В поддержку шамана выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. По ее мнению, в случае удовлетворения иска диспансера "может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение", передает "Новая Газета".

"Если будет негативный исход судебного разбирательства – это еще не конец, сеющий ветер пожнет бурю", – передавала слова Габышева "Правозащита Открытки".

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября якутского шамана Александра Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали около 6 утра по местному времени на стоянке в Бурятии.

По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.

Позже в Бурятии местные жители вышли на акцию протеста против местных выборов и также потребовали освободить задержанных сторонников якутского шамана. Акцию разогнали силовики.

20 сентября шамана Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина", доставили в Якутск и поместили в психдиспансер.