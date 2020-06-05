"Существование сумасшедших идей меня беспокоит". Гейтс прокомментировал теорию о чипировании

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Business Insider.

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно", – сказал он.

В эфире программы ВВС Today Гейтс сказал, что антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми.

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей", – заявил Гейтс.

Фокус рассказывал, какие из них конспирологических теорий о вакцине от коронавируса вымышлены, а какие – реальны, чем может быть чреват отказ от препарата, и что будет, если он вовсе не сработает.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.