В каждом районе Нью-Йорка появится улица "Black Lives Matter"
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции заявил, что в каждом районе города появится улица или место с названием "Black Lives Matter" (рус. – Жизни чернокожих имеют значение).
Об этом сообщает CNN.
"То, что будет ясно – названия улиц нашего города – это то послание, которое теперь этот город должен полностью, полностью глубоко почувствовать, и это должна сделать и вся нация, что Black Lives Matter", – сказал де Блазио.
По его словам, одно из мест с таким названием будет рядом с мэрией, а остальные ключевые места будут определены участниками протестов и городскими лидерами.
"Black Lives Matter" также будет рисоваться на улицах.
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