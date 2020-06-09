В каждом районе Нью-Йорка появится улица "Black Lives Matter"

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции заявил, что в каждом районе города появится улица или место с названием "Black Lives Matter" (рус. – Жизни чернокожих имеют значение).

Об этом сообщает CNN.

"То, что будет ясно – названия улиц нашего города – это то послание, которое теперь этот город должен полностью, полностью глубоко почувствовать, и это должна сделать и вся нация, что Black Lives Matter", – сказал де Блазио.

По его словам, одно из мест с таким названием будет рядом с мэрией, а остальные ключевые места будут определены участниками протестов и городскими лидерами.

"Black Lives Matter" также будет рисоваться на улицах.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.

Полицейские задержали дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, которая участвовала в уличных протестах.