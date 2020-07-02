Палата представителей США одобрила санкции против Гонконга

Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении Гонконга после того, как Пекин принял закон о нацбезопасности. Об этом сообщает ВВС.

Новые санкции со стороны США будут направлены против банков Гонконга, которые ведут дела с китайскими чиновниками. Санкции еще предстоит одобрить Сенату, а после передать документ на подпись президенту Дональду Трампу.

По словам многочисленных критиков закона о нацбезопасности Гонконга, китайский закон ограничивает свободы, которые были гарантированы на протяжении 50 лет, когда завершилось британское правление в 1997 году.

"Закон является жестоким и суровым преследованием народа Гонконга, призванный уничтожить обещанные ему свободы", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В Китае же заявляют, что закон о нацбезопасности был необходим, чтобы остановить протесты, которые проходили в Гонконге в течение 2019 года. Решение Пекина в ООН поддержали более 50 стран во главе с Кубой.

Американский закон об автономии Гонконга, принятый Палатой представителей, налагает санкции на банки, которые ведут дела с китайскими чиновниками, участвующими в расправах над протестующими.

Пелоси добавила, что закон является "экстренно необходимым ответом на (принятие Китаем, – ред.) его так называемого закона о "национальной безопасности", который призван разрушить демократические свободы в Гонконге".

Еще до подписания документа США уже начали отменять особый статус Гонконга, прекратив экспорт оборонной продукции и ограничив доступ к высокотехнологичной продукции. В прошлом году США также подписали закон о правах человека и демократии, поддерживающий протестующих в Гонконге.

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