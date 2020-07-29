Трамп, введи войска. Как протесты в Портленде стали центром предвыборной борьбы в США

25 мая 2020 года полицейские в Миннеаполисе, штат Миннесота, применили силу во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд умер от асфиксии до приезда скорой, а его смерть вызвала массовые протесты "против полицейского насилия и системного расизма". Именно эта фраза используется по умолчанию в американских СМИ, в первую очередь — сочувствующих демократам. В то же время президент США Дональд Трамп, чиновники правоохранительных органов и консервативные СМИ достаточно быстро сменили тональность и стали называть происходящее мятежом и мародерством. Подобной риторики придерживается и подавляющее большинство выходцев из стран бывшего СССР.

С чего все началось в Портленде?

30 мая, когда США охватили протесты, сопровождаемые поджогами, грабежами и насилием по отношению к сотрудникам полиции, мэр Портленда Тед Уилер (демократическая партия) объявил о введении режима чрезвычайного положения и комендантского часа. По закону, нарушителей, которые откажутся покинуть улицы, можно было арестовывать и штрафовать. Однако участники протестов не прислушались к руководству города, а губернатор штата Орегон Кейт Браун (демократическая партия) отказала мэру в просьбе направить к месту событий Национальную гвардию.

"Вы не можете разрядить обстановку, направляя солдат на улицы", — заявила Кейт Браун в пику Трампу, который накануне обратился к губернаторам с требованием ввести в бунтующие города Национальную гвардию.

Протесты в городе, известным тем, что именно там появилась одна из первых и наиболее активных Антифа организаций в США (Rose City Antifa), не могли не привлечь внимание как участников этой организации, так и президента США Дональда Трампа, который еще в конце мая заявил об особой роли леворадикальных организаций в провокации беспорядков и предложил приравнять движение "Антифа" к террористическим организациям.

ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ. Активисты "Антифа" из Портленда организовывали шумные акции протеста задолго до смерти Джорджа Флойда / Фото: The New York Times

Не менее активны сторонники ультралевых движений и в Сиэтле. Том самом, где до сих пор не утихают ожесточенные столкновения с правоохранителями, и где некоторое время в центре города даже существовала свободная от полиции "автономная зона Капитолийского холма".

Неудивительно, что когда в середине июня в Портленде над многотысячной толпой демонстрантов на мосту Моррисон был замечен неопознанный самолет, протестующие заподозрили, что его цель — наблюдение за активистами и их идентификация. Корреспондент BuzzFeed News Питер Олдхос заявил, что компания, у которой нет никаких документов, кроме как на регистрацию самолетов, является, видимо, подконтрольной службе маршалов США. И хотя в службе маршалов все отрицали, представители демократов в Конгрессе успели заявить, что самолет использовался именно для слежки за мирной акцией. "Если это так, то этот потенциальный сбор данных и наблюдение за американцами, которые мирно выражают свои мнение в соответствии с Первой поправкой, является еще одним примером злоупотреблений со стороны правительственных программ слежки. Это неконституционное нарушение конфиденциальности со стороны нашего правительства и ему нет места в нашем демократическом обществе" — заявил сенатор-демократ от штата Орегон Питер деФазио.

На следующий день после окончания очередной демонстрации, во время которой водитель автомобиля въехал в толпу протестующих и попытался скрыться, неизвестные активисты спустили американский флаг у полицейского участка, заблокировали двери участка тросом с флагштока, а сам флаг сожгли. Тогда же протестующие попытались повторить опыт своих "коллег" из Сиэтла и создать свою "автономную зону", растянувшуюся на два квартала. Интересно, что барикады они начали возводить прямо перед домом мэра. Попытка закончилась атакой полиции, которая расчистила улицы примерно в час ночи, разогнав около 50 человек.

"Я горжусь тем, что наши полицейские, действуя осторожно и безопасно, разогнали это незаконное собрание", — заявил тогда Тед Уилер, мэр Портленда.

А уже 19 июня протесты в Портленде вновь оказались в центре внимания СМИ, после того как в радикальные активисты снесли статую Джорджа Вашингтона, установленную еще в 1920-х годах. Памятник первому президенту США облили краской, замотали в американский флаг и подожгли.

Дональд Трамп с возмущением прокомментировал это событие два дня спустя во время выступления перед сторонниками в Оклахоме, а уже 30 июня объявил, что направит специально обученных федеральных офицеров для защиты американских памятников в преддверии Дня Независимости, который отмечается 4 июля. Министерство внутренней безопасности заявило, что отправит подразделения в Сиэтл, Портленд и Вашингтон, округ Колумбия, так как там все еще продолжаются народные волнения.

"Предстоящие праздничные выходные 4 июля могут привести к усилению подрывной деятельности в определенных местах по всей стране, что может угрожать нашим работникам, федеральным объектам и собственности, которые они защищают", — говорилось в записке, написанной и. о. министра внутренней безопасности США Чедом Вольфом.

Одновременно Трамп подписал указ, предусматривающий суровое федеральное наказание тем, кого поймают на подобном вандализме. Документ также позволяет федеральному правительству удерживать финансирование местных правоохранительных органов, если они "не смогли защитить общественные памятники". В Портленде памятников конфедератам нет, а Вашингтон уже был поврежден, поэтому агенты сосредоточились на защите федеральной собственности.

11 июля произошло первое серьезное столкновение протестующих и федералов. Одному из участников акции протеста выстрелили в лицо резиновой пулей, сломав несколько костей. В ответ на это мэр Тед Уилер попросил федеральных агентов "быть сдержанней... положить конец ночному насилию" и следовать тем же правилам, что и офицеры полицейского управления Портленда. "Я обеспокоен тем, что действия федеральных агентов прошлой ночью обострили, а не смягчили и без того напряженную ситуацию в нашем городе", — заявил Уилер.

Стоит отметить, что мэр-демократ на тот момент не призывал федералов покинуть город, напрямую не осуждал их действия и не отвечал президенту Трампу, который упрекал его в беспомощности, заявляя, что "направил в Портленд федеральных агентов, потому что местные не справились".

Впрочем, не отрицал своей беспомощности и сам Уилер, который ввел комендантский час еще 30 мая. Но видел решение ситуации в постепенной деэскалации при минимальном вмешательстве правоохранительных органов.

"Сейчас мы уже более полутора месяцев наблюдаем за ночным насилием на наших улицах. Портленд по-прежнему используется в качестве плацдарма для насилия ночь за ночью. Это наносит беспрецедентный вред и жители города опасаются за свои жизни. Вот почему я ввел ограничения на полицейское управление Портленда, разрешающие использование газа CS и LRAD [акустических устройств большой дальности] только в ситуациях, связанных с угрозой жизни. Начальник полиции Портленда Ловелл знает мое направление и ожидания бюро: положить конец ночным беспорядкам как можно быстрее и безопаснее. Я призываю федеральное правительство придерживаться тех же директив, что и в нашем полицейском управлении. Я также призываю наш город, округ и федералов, а также все наше сообщество присоединиться ко мне в нашем призыве продвинуть наш город вперед в борьбе за мир, чтобы мы могли начать необходимую работу по восстановлению, реформированию, защите нашего сообщества от глобальной пандемии и ликвидации системного расизма. Мы должны положить конец ночным беспорядкам в Портленде. На карту поставлены жизни", — говорилось в заявлении мэра, опубликованном в местных СМИ.

Позже мэр Уилер сменил риторику и заявил, что присутствие федеральных агентов ведет к еще большему насилию в городе, и призвал вывести их оттуда. "Они не помогают нам... Они нагнетают и без того опасную ситуацию", — заявлял Уиллер. В свою очередь президент США Дональд Трамп настаивал, что администрация пытается "помочь Портленду, а не навредить ему".

Впрочем, эта помощь временами принимала необычные формы. К примеру, 18 июля в СМИ появилась информация о том, что участников Протеста в Портленде начали арестовывать неизвестные люди в камуфляже, перемещающиеся по городу в автомобилях без номеров.

Символ "закона и порядка" Трампа. Федеральные агенты на улицах Портленда / Фото: The New York Times

20 июля три законодателя Палаты представителей от Демократической партии призвали генерального инспектора министерства юстиции Майкла Горовица и генерального инспектора министерства внутренней безопасности США Джозефа Куффари расследовать применение силы федеральными правоохранительными органами в ходе протестов в Портленде.

"Граждане обеспокоены тем, что администрация развернула тайную полицию не для расследования преступлений, а для запугивания лиц, которых она считает политическими противниками, и что использование этой тактики будет распространяться по всей стране. Поэтому мы просим вас немедленно приступить к рассмотрению этих вопросов", — отметили демократы.

Прокуроры штата Орегон издали распоряжение, запрещающее федеральным агентам в Портленде участвовать в подавлении протестов. В частности, генеральный прокурор Орегона Эллен Розенблюм обвинила федералов в аресте демонстрантов без причины, а также в применении чрезмерной силы. Федеральные власти оспаривают эти обвинения.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун от демократов — та самая, которая отказалась ввести в город Национальную гвардию — заявила, что "вторжение Трампа в Портленд — это предвыборный трюк", направленный на то, чтобы повысить свои шансы на переизбрание под вывеской "закона и порядка".

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Мэр Портленда Тэд Уиллер на акции протеста/Фото: The New York Times

Вскоре наиболее активные протесты под лозунгом "федералы, возвращайтесь домой" переместились к зданию федерального суда, находящегося под охраной федеральных агентов.

А 22 июля к активистами присоединился мэр Портленда, который выступил с речью "против оккупации этого города администрацией Трампа" и заодно надышался слезоточивым газом, когда толпу начали разгонять федералы.

В ночь с 25 на 26 июля протестующие попытались штурмом взять здание Федерального суда, повалили ограждение, но в само здание проникнуть не смогли. Федералы в итоге оттеснили их за ограждение, снова использовав слезоточивый газ, и восстановили забор. В полиции Портленда происходящее классифицировали как "мятеж" и приказали всем гражданам покинуть район возле суда и "отойти на запад".

Политический цирк. Активисты под федеральным судом применяют лазеры и фейерверки, полиция — слезоточивый газ и резиновые пули / Фото: Getty Images

По последним сообщениям, стычки у суда продолжаются.

Чего добивается Дональд Трамп?

Эксперты полагают, что Дональд Трамп таким образом пытается заработать очки в предвыборной гонке. Одновременно провоцируя протесты и демонстрируя, что может навести порядок. В отличие от демократов, потакающим леворадикальным силам. После снижения рейтинга из-за ошибок в борьбе с распространением коронавируса и рекордного роста безработицы американский президент сделал ставку на "закон и порядок", а также противостояние коммунизму, анархизму и леворадикальной идеологии.

Противостоять протестующим федералы будут также в Чикаго, Канзас-сити и Альбукерке. Во всех этих городах мэрское кресло занимают представители демократов. Тем временем мэры 14 городов уже обратились к Трампу с коллективным письмом в котором они просят президента прекратить использование федеральных агентов для подавления протестов. "Это та тактика, которую мы ожидаем от авторитарного режима, а не от нашей демократии", — говорится в письме.

Чем "отличились" федералы?

Прибыв в город, они усилили охрану здания Федерального суда, вокруг которого поставили бетонные блоки и сетчатый забор. Когда протестующие пытаются прорваться за ограждение, их отгоняют газом и резиновыми дубинками.

Протестующие у стены, окружающей Федеральный суд / Фото: Twitter Garrison Davis

Установку забора они аргументируют тем, что участники акций протеста якобы собирались сжечь здание и, прежде чем его обнесли забором, успели изрисовать граффити.

Прокурор штата Орегон Билл Уильямс, который выдвинул обвинения против 18 задержанных во время беспорядков в Портленде, заявил, что прежде, чем обвинять федералов, нужно разобраться в ситуации. "Политизировать это дело легко, но по ночам здесь происходят не демонстрации, а преступная деятельность, и любой, кто ее защищает, позволяет ему продолжаться", — отметил Уильямс и добавил, что когда протестующий штурмовали ограждение у здания суда, шестеро федералов получили травмы — ведь в них бросали камни и стреляли из фейерверков.

Уильямс отметил, что должностные лица Портленда были вовлечены в "бессмысленный политический театр" и запрещают городской полиции работать с федеральными правоохранительными органами. Также он добавил, что ни одно из федеральных зданий в городе не будет отдано протестующим.

"Любой, кто думает, что мы просто откажемся от здания суда, или любого другого федерального учреждения в центре города, — то этого не произойдет. Мы никуда не уйдем", — заявил Уильямс и попросил провести расследование так называемых "похищений", когда аресты протестующих производили федеральные агенты, которые сажали их в фургоны без опознавательных знаков.

Сами агенты говорят, что они заперты в здании суда, как в ловушке и конца этому противостоянию не видно. "Мы не можем никуда уйти. Если бы протестующие стояли за ограждением и не вели себя агрессивно, ситуация бы разрешилась. Но сейчас… я не думаю, что конец виден. Они не хотят останавливаться, мы не можем покинуть здание, пока они не остановятся. Это замкнутый круг", — рассказал один из федералов, не пожелавших раскрыть свою личность в целях безопасности.

Федеральные агенты у здания суда

"Снаряды", которыми протестующие бросались в федеральных агентов/Фото: Twitter Garrison Davis

Коктейли Молотова и заряженные магазины для винтовок изъятые у арестованного участника акции протеста/Фото: Portland Police

Участники протестных акций тем временем настаивают, что федералы превышают свои полномочия. Ветеран корпуса морской пехоты США Дастин Обремейер рассказал, что 25 июля поехал к зданию федерального суда, чтобы своими глазами увидеть, что происходит. По его словам, федеральные агенты были в форме без опознавательных знаков, противогазах, очках и шлемах, они были вооружены и применяли силу к протестующим. Одну из женщин они швырнули на тротуар с такой силой, что она прокатилась по нему.

"Они не должны нападать на протестующих. Они даже не говорят ничего. Не было "Эй, отходи", или "Эй, назад", они просто выходят и бьют людей, потому что могут", — отмечает Дастин Обремейер.

Когда другой ветеран ВМС США, Крис Дэвид, спросил у федерала, понимает ли он, что клялся защищать конституцию и сейчас нарушает конституцию и поступает неправильно, то получил струю газа из баллончика в лицо. Кроме того, федерал избил его дубинкой, сломав руку в двух местах.

Сам Обермейер также пострадал. Ему ткнули автоматом в лицо, а потом обрызгали из газового баллончика, но ветеран говорит, что это не был обычный газ.

"Я десять лет прослужил в ВМС и попадал в газовую атаку. Но подобного я никогда не испытывал. Я не мог видеть, не мог дышать, моя кожа горела, как в огне. Мне три дня понадобилось, чтобы прийти в себя", — рассказывает ветеран.

Кто противостоит федералам?

Участники протестов собирались под федеральным судом каждый день и каждую ночь. Они пытались проникнуть в здание и сносили ограждения, которые воздвигала полиция, пока федералы не поставили ограждение из сетки и бетонных блоков. Теперь любая попытка повредить ограду встречает ответ от агентов.

Показательно, что чиновники города выступили против установки забора, а транспортное бюро города приказало убрать забор и "штрафует" федеральное правительство на $500 каждые 15 минут.

Протестующая по прозвищу "Обнаженная Афина", которая каждый день противостоит федералам / Фото: Twitter Garrison Davis

Сами участники акций протестов заверяют, что радикально настроенных, провоцирующих агентов на ответные действия, среди них не так много. Сами участники движения Black Lives Matter якобы осуждают такие действия, настаивая, что их протест – мирный.

Для защиты неагрессивных участников акции организовалось несколько групп поддержки.

После случая с ветераном ВМС теперь между протестующим и федеральными агентами стоит "стена ветеранов". Они берут с собой американские флаги и надевают все свои медали, демонстрируя, что они служили своей стране и продолжают ей служить, защищая Конституцию.

"Стена матерей". Женщины стоят живой цепью между федералами и участниками акции, чтобы не допустить насилия / Фото: Twitter Garrison Davis

Кроме ветеранов протестующих охраняют матери. Женщины надевают желтые футболки, берут с собой желтые цветы и становятся в живую цепь. Они также пишут плакаты с текстами вроде "твоей маме должно быть за тебя стыдно" и "если мама говорит тебе идти домой – иди домой". Движение "Cтена матерей" образовалось стихийно, после призыва в Facebook жительницы Портленда Бев Барнум, появившегося в минувшую субботу. Бев рассказала, что к действию ее побудили репортажи СМИ о том, как федеральные силы безопасности нарушают права человека.

К чему это приведет?

Американские политологи утверждают, что противостояние федерального правительства во главе с Трампом и местных властей во главе с демократами может спровоцировать конституционный кризис.

Представители деморкатов обвиняют президента в том, что тот игнорирует просьбы и решения правительств штатов и городов, отрицает права американских граждан на свободу собраний, свободу слова и законный арест.

Тем временем сторонники Трампа и сочувствующие ему СМИ описывают происходящее в Портленде как "войну" и обвиняют местные власти в нежелании восстановить порядок и законность, а также обеспечить безопасность федеральной собственности.

Одновременно сами участники протестов, многие из которых приехали в Портленд из других городов, протестуют не только против "системного расизма", но и против Трампа, роста безработицы и падения экономики, сообщает корреспондент The Guardian.

Фото: Twitter Garrison Davis

Удастся ли Трампу обернуть события в Портленде в свою пользу и как сыграет его намерение отправить сотни федеральных агентов в другие города, где протесты вызывали резкий рост преступлений — пока вопрос открытый.

СМИ и эксперты, сочувствующие демократам, утверждают, что Трамп проигрывает и планирует ввести перед выборами военное положение и установить "фашистский режим". Однако более реальной видится стратегия, предусматривающая раскол лагеря противников президента на "радикалов" и "умеренных" с одновременным разыгрыванием карты "закон и порядок".

Тем временем британское издание The Economist на основе собственной модели предсказывает победу Байдена на выборах осенью с вероятностью в 91%. Первенство Байдену отдают и букмекеры, которые, в среднем, оценивают его шансы на победу в 60,6%.