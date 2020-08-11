Президент Ливана принял отставку правительства, оппозиция требует досрочных выборов

Президент Ливана Мишель Аун принял отставку премьер-министра Хасана Диаба и его кабинета. Об этом передает ТАСС

Отмечается, что глава государства поблагодарил членов ушедшего в отставку правительства за проделанную работу. Впрочем, они пока продолжат выполнять свои обязанности – до формирования нового кабмина.

"Мы хотим открыть двери на пути национального спасения нашей родины", – заявил Диаб, объясняя, зачем правительство приняло такое решение.

Тем временем, власти Ливана направили армейские силы в центр Бейрута, чтобы восстановить спокойствие на улицах. Согласно заявлению Ливанского общества Красного Креста, в результате столкновений между силовиками и митингующими пострадали не менее 45 человек.

Активисты вновь хотели захватить парламентский дворец. Их вдохновила объявленная отставка кабинета министров. Теперь оппозиция требуют роспуска законодательного органа власти и проведения досрочных всеобщих выборов. Они добиваются также международного расследования взрыва в порту Бейрута.

Отметим, спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.

Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана.

Расследованием причин взрыва в порту Бейрута будут заниматься сотрудники Интерпола.

В Ливане продолжаются антиправительственные демонстрации и стычки с полицией. Демонстранты захватывают административные здания и рвут портреты президента страны Мишеля Ауна.