Светлана Тихановская вскоре вернется в Беларусь, – доверенное лицо

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь. Ее доверенное лицо прогнозирует, что это произойдет в ближайшее время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Белсат" со ссылкой на доверенное лицо оппозиционера Ольгу Ковалькову.

По ее словам, она не планировала уезжать из Минска, заявила в эфире "Эха Москвы".

"Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", – сказала она.

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О том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям. Также Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

17 августа Ольга Ковалькова объявила о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти в Беларуси. В тот же день Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны.