В день рождения Тихановского митингующие собрались у минского СИЗО

В Минске люди пришли к СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, где находится Сергей Тихановский, чтобы поздравить его с днем рождения.

Об этом сообщает TUT.by.

В руках у людей, которые пришли поздравлять Тихановского, белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги.

Они хором поют "Стены рухнут", песню, которая стала одним из символов протеста. Машины, проезжающие мимо, активно сигналят.

По оценкам издания, около СИЗО находится более 300 человек.

Сергея Тихановского обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Он планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.

Он был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы.

Правоохранители считают, что во время мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

О том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям. Также Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

17 августа Ольга Ковалькова объявила о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти в Беларуси. В тот же день Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны.