Новый случай применения "Новичка" шокирует: ФРГ и Франция обсудили отравление Навального

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили отравление Алексея Навального, выразив обеспокоенность в связи со случившимся с российским оппозиционером.

Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран.

"Они разделяют глубокую обеспокоенность в связи с нападением на Навального, которое представляет собой очень серьезное нарушение основополагающих принципов демократии и политического плюрализма", – отмечается в тексте.

Маас и Ле Дриан "выражают надежду на то, что российские власти гарантируют условия для обеспечения гражданских и политических прав российских граждан".

"Они повторяют и подчеркивают, что применение химического оружия – в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах – неприемлемо и нарушает международные нормы по запрещению использования такого оружия", – говорится в документе.

По мнению министров, "новый случай применения яда нервно-паралитического действия шокирует".

Как указывается в тексте, министры поддерживают "усилия по полному запрету химоружия, что является основой Конвенции о запрещении химического оружия и обязывает участников обеспечить полную реализацию соглашения на их национальной территории".

"Они вместе с партнерами находятся в контакте с Организацией по запрещению химического оружия с целью изучить, как отреагировать на этот инцидент, и попросить при необходимости организацию о поддержке", – отмечается в заявлении МИД Германии и Франции.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

В США уверены, что Навальный действительно был отравлен ядом группы "Новичок". Кроме того, британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов — алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.