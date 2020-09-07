Навального вывели из комы

Врачи берлинской клиники "Шарите" вывели Алексея Навального из медикаментозной комы. Об этом сообщается на сайте клиники.

"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в "Шарите", улучшилось. Пациента вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ", – говорится в сообщении.

Медики отметили, что Навальный реагирует на речь, однако подчеркнули, что еще рано оценивать потенциальные последствия от предполагаемого отравления.

Как сообщают Ведомости, в берлинской клинике также рассказали, что лечащие врачи постоянно контактируют с женой Навального Юлией. После консультаций с ней было принято решение о том, что немецкие врачи оставят за Навальным право разглашать более подробную информацию о его состоянии здоровья.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов — алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.