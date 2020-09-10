Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления

Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике "Шарите". Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издаания, его состояние лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации. Он даже вспомнил события, предшествовавшие отравлению.

По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90%. Они считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что антидот (атропин) ему ввели еще в аэропорту.

Немецкие врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше его могла навещать только жена). Но охрана "Шарите" была усилена после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, так как это делает его положение более опасным.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября в организме Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

7 сентября Алексея Навального вывели из комы.