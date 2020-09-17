У Навального рассказали, где нашли отравивший его "Новичок"

Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщается в его Instagram.

"Так называемая бутылка с Новичком, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", – говорится в сообщении.

Емкость изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что ему стало плохо во время полета.

"Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", – говорится в сообщении.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы Новичка. А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – заявляют в ФБК.

Ранее Der Spiegel сообщало, что немецкие врачи лабораторно выявили следы яда из группы "Новичок" на коже, крови и в моче Алексея Навального. По данным СМИ, вещество удалось выявить еще на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.

Несколько членов Конгресса США призвали ужесточить санкции против России в связи с отравлением Навального. Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.