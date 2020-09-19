Кипр заблокировал проект санкций Евросоюза против Беларуси, – СМИ

В Брюсселе на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Беларуси.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на европейского дипломата.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", – заявил дипломат.

Кипр таким образом хочет добиться введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

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В вопросе санкций в отношении Анкары Кипр поддержал госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон. Он выступает за рассмотрение варианта с санкциями, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра.

Ранее уже сообщалось, что представители Кипра в Евросоюзе блокируют санкции за строительство Крымского моста.

Напомним, Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

Депутат от Литвы в Европарламенте Пятрас Аустревичюс заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко перестанет признаваться главой государства после 5 ноября.