"Участвовал в преступном бизнесе". Один из разработчиков "Новичка" извинился перед Навальным
Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов обратился с извинениями к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщил ученый-химик в эфире телеканала Дождь.
По его словам, Навальный, который был отравлен вышеупомянутым ядом, должен вскоре окончательно оправиться.
"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал Мирзаянов.
Отмечается, что Мирзаянов с 1995 года проживает на территории США.
Ученый также добавил, что все свое время посвятил борьбе против применения боевых ядов. Еще в 1993 году Мирзаянов общался с человеком, которую удалось пережить отравление "Новичком". Его симптомы были похожи на те, которые были у Навального, отмечает Мирзаянов.
"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – отметил ученый.
По прогнозам одного из создателей "Новичка", для полного восстановления Навальному может понадобится до года.
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.
Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.
Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".