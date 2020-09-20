"Участвовал в преступном бизнесе". Один из разработчиков "Новичка" извинился перед Навальным

Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов обратился с извинениями к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщил ученый-химик в эфире телеканала Дождь.

По его словам, Навальный, который был отравлен вышеупомянутым ядом, должен вскоре окончательно оправиться.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал Мирзаянов.

Отмечается, что Мирзаянов с 1995 года проживает на территории США.

Ученый также добавил, что все свое время посвятил борьбе против применения боевых ядов. Еще в 1993 году Мирзаянов общался с человеком, которую удалось пережить отравление "Новичком". Его симптомы были похожи на те, которые были у Навального, отмечает Мирзаянов.

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"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – отметил ученый.

По прогнозам одного из создателей "Новичка", для полного восстановления Навальному может понадобится до года.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".