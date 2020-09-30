Макрон обвинил Турцию в подстрекательстве Азербайджана к боевым действиям

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что воинственная риторика со стороны Турции служит поводом для Азербайджана к усилению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, такие действия турецких властей являются недопустимыми. Вместе с тем, он признал, что у него нет доказательств прямого участия Турции в конфликте.

"Франция по-прежнему крайне обеспокоена воинственными высказываниями, которые Турция сделала в последние часы. Они, по сути, снимают любые запреты Азербайджану на отвоевывание Нагорного Карабаха. И мы этого не примем", – сказал Макрон.

Комментируя заявление Армении, что турецкий истребитель сбил один из ее боевых самолетов, Макрон сказал, что у него пока нет доказательств вмешательства в конфликт других стран региона, и что в данном случае необходимо проявить сдержанность, пока не будут установлены факты.

Макрон добавил, что обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в среду вечером и с президентом США Дональдом Трампом в четверг.

Напомним, во вторник, 29 сентября Азербайджан пошел в наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. По данным Баку, Армянская сторона совершает безуспешные контратаки на Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции. Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовы поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

МИД Украины выступил с заявлением в связи с эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха, призвав обе стороны вернуться к диалогу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. В свою очередь Армения заявила что применит против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.

В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.