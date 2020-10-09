Не Навальный и не Путин. Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год названа Всемирная продовольственная программа (World Food Programme (WFP); гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в Тwitter.

Как отмечается, награду организация получила за борьбу с угрозой голода.

На премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций, а общее число кандидатов составляло 318.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В 2019 году награду вручили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству.

Ранее сообщалось о номинации на Нобелевскую премию мира в 2020 году президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, оппозиционного российского политика Алексея Навального и других людей.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр, по химии - за редактирование генома, по медицине - за открытие вируса гепатита С. Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк.