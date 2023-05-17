Преступления нельзя забывать: сенат Франции признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев

"За" такое решение проголосовали 327 сенаторов верхней палаты парламента Франции. Глава МИД Украины поблагодарил за почтение памяти миллионов жертв Голодомора.

Сенат Франции (верхняя палата парламента) 17 мая признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

"Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты", — написал украинский дипломат.

На странице Сената Франции сообщили, что "за" проголосовали 327 сенаторов, а "против" — 16.

"Сенат принял предложение о принятии резолюции о признании украинского геноцида 1932-1933 годов", — сказано в сообщении.

Франция признала Голодомор геноцидом Фото: Сенат Франции

Отметим, что 28 марта Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) признала Голодомор геноцидом украинцев. Франция, как отметил президент Владимир Зеленский, внесла значительный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России.

Также напомним, что 10 марта Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа поддержали 117 депутатов Палаты представителей.

Еще 2 февраля Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа. Болгарские депутаты объявили каждую последнюю субботу ноября Днем чести и памяти жертв голода в Украине.

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев. Парламентарии призвали Российскую Федерацию, как правопреемницу Советского Союза, принести извинения за это преступление большевистского режима.

А до этого 14 декабря в Чехии признали Голодомор геноцидом украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность чешским партерам и подчеркнул, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за свои действия.