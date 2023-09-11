Оправдалась перед россиянами: Ани Лорак заявила, что не помогает ВСУ (фото)

Артистка утверждает, что в последнее время о ней якобы распространяют "лживую информацию". По словам певицы, ее это "ужасает".

Певица Ани Лорак, которая родилась в Украине, однако проживает в Российской Федерации, заявила, что не предоставляла военную помощь Вооруженным силам Украины. Об этом артистка написала в Instagram 11 сентября.

"В последнее время ужасаюсь количеством лживой информации о себе", — заявила певица.

Ани Лорак заявила, что оказывает лишь "адресную помощь", в частности "беженцам из Украины". По словам певицы, оказание помощи военным не согласуется с ее принципами.

"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю", — написала Ани Лорак.

Артистка также обратилась к "нечестным СМИ", обвинив их в манипуляциях.

"Советую перестать манипулировать моим именем и заниматься честной журналистикой, основанной на правдивых фактах", — заключила певица.

Ани Лорак Фото: Скриншот

Напомним, что атака БПЛА на Москву 30 мая стала поводом для целой волны мемов. В частности, в сети широко распространилось фото с наклейкой на одном из летательных аппаратов с надписью "Фонд мести Ани Лорак".

Мы также писали 25 марта о том, что в России начали отменять концерты Ани Лорак из-за опасений, что певица будет жертвовать деньги на ВСУ. Крупное мероприятие в Краснодаре отменили после того, как певица решила провести благотворительный концерт для сбора и передачи средств пострадавшим от российской агрессии.