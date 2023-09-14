"Эпохальный момент": в КНДР заявили, что Путин согласился приехать в Северную Корею

Северокорейские СМИ назвали встречу президента РФ и лидера КНДР событием, которое "стимулировало справедливую борьбу против империализма".

Во время визита в РФ лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею. Путин "с удовольствием" принял приглашение и подтвердил свое стремление "неизменно продолжать историю и традиции дружбы России и КНДР". Об этом сообщает информационное агентство KCNA WATCH.

Согласно сообщению северокорейского издания, прием Ким Чен Ына "прошел в очень дружественной атмосфере, переполненной дружескими чувствами".

Во время поздравительной речи Путин "подтвердил непоколебимую волю российского правительства прилагать последовательные усилия для развития отношений между двумя странами", пишет издание. В ответной речи Ким заявил, что готов вместе с Путиным разработать план отношений двух государств, "далеко идущий в новую эпоху", а также реализовывать "подлинные цели международного правосудия".

По окончании приема Ким Чен Ын "любезно пригласил Путина посетить КНДР в удобное время", говорится в сообщении KCNA. По данным агентства, глава Кремля принял приглашение северокорейского лидера. В Кремле пока не делали официальных заявлений по поводу возможного ответного визита.

Издание назвало встречу Путина и Кима "эпохальным событием", которое "стимулировало справедливую борьбу… против империализма".

Напомним, что СМИ писали о том, что встреча Путина и Ким Чен Ына показывает, как война влияет на внешнюю политику РФ. По словам журналистов, КНДР одной из первых поддержала Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее Фокус писал о том, что в ВСУ считают передачу Москве северокорейского оружия событием, которое может сыграть на руку Украине.

Также СМИ показали меню изысканного обеда, которым Путин угощал Ким Чен Ына в Кремле.