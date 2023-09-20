"Создание большого Евразийского пространства": Путин подтвердил планы поехать в Китай (видео)

Путин заявил, что с радостью принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай. Диктатор планирует интегрировать и идеи РФ о создании большого Евразийского пространства, и идеи "китайских друзей" в рамках программы "Один пояс — один путь".

Российский президент Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для участия в форуме "Один пояс — один путь". Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

В Константиновском дворце (Санкт-Петербург, РФ) Владимир Путин встретился с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая — руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

Путин заявил, что "с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Пекин в октябре этого года в рамках большого мероприятия по продвижению идеи председателя Си Цзиньпина, который уже имеет международный бренд "Один пояс — один путь".

"Это полностью соответствует и нашим интересам. Мы интегрируем и наши идеи о создании большого Евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках программы "Один пояс — один путь". И действуем достаточно синхронно", — добавил президент РФ.

Зарубежные поездки Путина: что известно

В конце августа о предполагаемой поездке Путина в Китай сообщало агентство Bloomberg. Как отмечало издание, это будет первая зарубежная поездка российского президента с момента выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест в марте 2023 года.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин посетил только соседние страны(Таджикистан, Туркменистан) и Иран. Другие мероприятия и визиты он игнорировал.

Так, Путин пропустил саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике и не принял участие в саммите G20 в Индии. Кроме этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявлял, что ожидает визита российского президента в конце августа, в конце концов сам вынужден был приехать в Россию .

Напомним, 4 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова стать посредником в проведении переговоров между Украиной и Россией.