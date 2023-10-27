Второй человек после Цзиньпина: в Китае скончался экс-глава правительства КНР Ли Кэцян, — СМИ

Китайский чиновник умер в 68-летнем возрасте после неудачных реанимационных мероприятий. Политик всего шесть месяцев назад ушел с должности главы правительства КНР, подчиненного Си Цзиньпину.

В Китае скоропостижно скончался бывший премьер-министр китайского правительства Ли Кэцян. Мужчина находился на отдыхе, когда у него случился сердечный приступ. О деталях происшествия сообщило агентство "Синьхуа".

Ли Кэцян умер в Шанхае, указывает агентство. 68-летний мужчина прибыл в этот город на отдых. 26 октября, в четверг, у него случился сердечный приступ. Медики пытались его спасти — проводили реанимационные мероприятия. Впрочем, констатировали смерть в 0:10 (в 19:10 26 октября по Киеву).

События в Китае: детали

Ли Кэцян — китайский политик, который был премьер-министром Государственного совета в период с марта 2013 года по март 2023 года. Также он был членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 17-го, 18-го и 19-го созывов, отметили в "Синьхуа". Возглавив правительство в 2013 году, начал вводить элементы рыночной экономики, чтобы способствовать выходу Китая из экономического кризиса. Свои подходы внедрял 10 лет, после чего Си Цзиньпин заменил его другим чиновником — 64-летним Ли Цяном.

Отметим, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во время международного форума "Один пояс, один путь". По итогам форума, как анонсировал россиянин, подпишут масштабное соглашение, содержание которого пока неизвестно. При этом не было ни одной личной встречи Си с президентом Украины Владимиром Зеленским: они один раз общались по телефону.

26 октября стало известно, что китайские представители отказались принять участие в саммите на Мальте, где мировые политики планировали обсудить вопрос завершения войны РФ в Украине.

Между тем весной 2023 года Китай представил собственный мирный план, согласно которому Украина должна прекратить огонь и принять "территориальные реалии"

Напоминаем, СМИ сообщили, что Украина до января имеет шанс получить ракету, способную ударить за 300 км несколькими сотнями килограммов взрывчатки. В то же время в медиа выступил новый спикер Палаты представителей Конгресса США. По словам американского политика, он, в целом, вроде бы не возражает против выделения средств Украине, но требует контроля за их расходованием.