"Тяжелая болезнь": в РФ умер замглавы "Роскосмоса" (фото)

Главным достижением Максима Овчинникова якобы было то, что за годы его работы не произошло беспрецедентных аварийных пусков "Роскосмосом".

После тяжелой болезни умер Максим Овчинников, первый заместитель в госкорпорации "Роскосмос". Об этом в Telegram-канале сообщил Дмитрий Рогозин, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Он отметил, что длительное время Максим Овчинников болел, но подробности не рассказал. Рогозин назвал его талантливым экономистом и администратором.

"Да и человек он был хороший, порядочный. Мне очень жаль", — говорится в сообщении.

В 2018 году, как отметил Рогозин, он пригласил его на должность первого заместителя в госкорпорацию "Роскосмос". В Федеральной антимонопольной службе, где он работал до этого, отпускали его с большой неохотой, там его тоже ценили.

На новой должности Максим Овчинников проработал успешно. По словам Рогозина, он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли. Главным достижением было то, что за годы его работы не было беспрецедентных аварийных пусков.

По информации на официальном сайте "Роскосмоса", Овчинников занимал должность заместителя гендиректора по экономике и корпоративному управлению. РБК уточняет, что ему было 40 лет.

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