Парламент Словакии официально подтвердил прекращение военной помощи Украине

Политическая программа нового премьера Роберта Фицо достаточно проста: прекращение помощи Украины, введение нового банковского налога и медленное уменьшение дефицита бюджета.

Парламент Словакии утвердил во вторник, 21 ноября, правительство, сформированное премьер-министром Робертом Фицо, и поддержал политическую программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, планирует медленно сокращать бюджетный дефицит и ввести новый банковский налог. Об этом пишет Reuters.

Как замечает агентство, коалиция приняла свою политическую программу на прошлой неделе, и парламент поддержал ее, выразив таким образом вотум доверия.

В то же время, пишет Reuters, оппозиция проголосовала против программы, ссылаясь на нападки Фицо на независимые СМИ и увольнение высокопоставленных полицейских, которые расследовали деятельность членов новой правящей коалиции на предмет взяточничества.

Роберт Фицо выиграл выборы в сентябре 2023 года благодаря кампании, нацеленной на критически настроенные СМИ, западных партнеров и либеральную политику. Президент Зузана Чапутова 25 октября в четвертый раз назначила его премьер-министром.

Что включает программа словацкой коалиции

Прежде всего программа обещает специальный налог на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. Как подчеркивают эксперты, специальные сборы будут установлены для сверхприбылей в других неуказанных секторах.

Кроме того, программа также включает предвыборное обещание Фицо прекратить официальную, то есть государственную, военную помощь Словакии Украине и будет добиваться прекращения боевых действий, признавая при этом международные границы Украины.

Также программа предполагает противодействие отмене национального права вето государств-членов Европейского Союза или переходу к голосованию большинством в преобладающем количестве областей.

Отношения Украины и Словакии — последние новости

Словакия блокирует введение ограничений на российское ядерное топливо в рамках следующего, 12-го, пакета санкций со стороны Европейского союза.

Также словацкие перевозчики 21 ноября заблокировали КПП на словацко-украинской границе для украинских грузовиков, причем без сроков проведения этой акции.

Вместе с тем, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и поблагодарил ее за высокую оценку Украины. Он также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации "Формулы мира".

Кроме того, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину при прошлых правительствах Словакия передала Киеву системы ПВО С-300, вертолеты М-17, истребители МиГ-29, самоходные гаубицы Zuzana 2, боеприпасы к РСЗО "Град", амуницию и топливо.

Напомним, на словацко-украинской границе увеличиваются очереди грузовиков. По мнению закарпатских таможенников, ситуация со Словакией и Венгрией все же не пойдет по польскому сценарию и все решится благодаря санкциям ЕС.

Ранее в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие. По словам главы МИД Словакии Юрая Бланара, его страна хочет помочь украинскому народу пережить новую зиму. Правительство будет отправлять гуманитарную помощь, которая будет ориентирована именно на это.