"Провальные решения": в Венгрии намекают, что ЕС не стоит обсуждать 12-й пакет санкций против РФ
По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, перед принятием новых ограничений против Москвы необходимо провести "честный анализ" последствий предыдущих пакетов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что Евросоюзу следует воздержаться от обсуждения 12-го пакета санкций в отношении России до тех пор, пока не будет проведен анализ последствий предшествующих мер. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"В то время как сотрудничество между Востоком и Западом, давно ставшее надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций, не проведя честного анализа последствий 11 пакетов, которые уже были приняты", — написал он.
По его словам, "провальные решения в Брюсселе" в последние годы привели к тому, что европейская конкурентоспособность "достигла самого низкого уровня".
Сийярто также добавил, что в Брюсселе он "будет вести борьбу" за повышение конкурентоспособности Европы и сохранение сотрудничества между Востоком и Западом.
Напомним, что руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает".
Орбан угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. По словам премьер-министра Виктора Орбана, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".
22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.