Ничего не видят: в Кремле отреагировали на беспорядки в Башкирии, — росСМИ

Башкирцы не согласились с приговором общественному активисту и вышли на 10-тысячный митинг. Однако в Москве решили, что не будут замечать протестов такого количества людей.

Протестные выступления жителей Башкирии, которые начались 15 января и не стихли до 19 января, не являются массовыми беспорядками. На самом деле это локальные выступления несогласных, с которыми должны "разбираться" местные правоохранители. Оценку Кремля относительно беспорядков башкирцев обнародовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тезисы которого привели на портале информационного агентства "Интерфакс".

Песков заявил, что в башкирском городе Баймак, где 15-17 января несколько тысяч человек собрались на митинг, не произошло никаких массовых мероприятий. Представитель Кремля не увидел, что там произошли "массовые протесты" или "массовые беспорядки". Зато состоялись "отдельные проявления", которые относятся к компетенции исключительно местных властей.

"Я категорически не соглашусь с тем, что они массовые", — сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Журналисты отметили представителю Кремля, что российские силовики открыли против задержанных уголовные производства именно по статье об участии "в массовых беспорядках". В ответ Песков пояснил, что этот термин полиция употребила не в "юридическом смысле", а просто, чтобы описать количество людей.

"Использовали не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые приняли участие. В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", — привели на портале слова представителя центральной власти РФ.

События в Башкирии — детали беспорядков 15-19 января

Отметим, 15 января в башкирском городе Баймак состоялся митинг протеста под зданием суда, в котором рассматривали дело местного общественного деятеля Фаиля Алсинова. Алсинову инкриминировали подозрение в "разжигании национальной розни" за несколько слов, которые он сказал на башкирском.

17 января суд наказал мужчину — он должен провести четыре года в колонии. Граждане, собравшиеся на площади, выразили несогласие с приговором — по оценкам росСМИ, собралось около 10 тыс. человек. Чтобы их разогнать, из Уфы прибыло подразделение ОМОНа, которое било людей дубинками и применило слезоточивый газ.

Вечером 17 января, когда омоновцы выезжали из Баймака, по их авто бросали снежки и камни — удалось разбить окно в одном микроавтобусе. По итогам протеста стало известно, что арестовали около 10 человек, которых планируют наказать за участие в массовых беспорядках.

Кроме участия ОМОНа, в медиа отметили еще одни меры, принятые российскими властями — перестали работать Telegram-каналы, которые освещали события в Башкирии. Через несколько часов их работа возобновилась: опубликовали видео противостояния российских силовиков и простых башкирцев-протестующих. При этом некоторые российские военкоры предположили, что в национальной республике в РФ может начаться "этно-майдан", за которым якобы стоят "украинские диверсанты".

18 января в Киеве относительно событий в Башкирии высказался секретарь СНБО Алексей Данилов: по его мнению, еще рано говорить о значимости этих протестов — реакция прозвучала во время разговора с журналистами Liga.net. Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заметил, что происходят события, за которыми нужно пристально следить.