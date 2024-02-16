"Невозможно подтвердить": врач Навального опроверг версию о тромбе

Александр Полупан в 2020 году осматривал российского оппозиционера и не заметил никаких симптомов, которые свидетельствовали бы о проблемах с сосудами. Врача также смутила скорость российских правоохранителей, с которой они сообщили об отрыве тромба.

Если Алексей Навальный, который умер в российской колонии за полярным кругом, действительно имел проблемы с тромбами, то это должно быть как-то показано в его медицинской карте. Между тем при осмотре в 2020 году подобных симптомов у россиянина не было. О возможности смерти Навального из-за тромбоэмболии анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан рассказал в комментарии изданию "Новая газета".

По словам Полупана, тромбоэмболия, отрыв тромба — такое действительно может произойти с любым человеком. Однако отметил, что осматривал Навального в 2020 году и четыре года назад не заметил никаких симптомов, которые свидетельствовали бы о проблемах с сосудами. Если бы такие признаки были, то они каким-то образом были бы отражены в медицинской карте.

"Нет никакой медицинской информации о том, как это развивалось, и нет никакой медицинской информации, которую можно комментировать", — отметил медик.

Кроме того, вызывает вопросы скорость, с которой работники Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН или рус. ФСИН) сделали вывод об отрыве тромба. Чтобы сделать такой вывод, нужно сделать вскрытие, — пояснил Полупан.

"То, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания (об этом не сообщается) и не было проведено вскрытие" — привели журналисты слова врача.

Александр Полупан — анестезиолог-реаниматолог, который осматривал Алексея Навального в Омской больнице в 2020 году, напомнили в "Новой газете". Именно в Омскую больницу россиянин прибыл после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Местные врачи вовремя применили манипуляции, как при отравлении, спасли ему жизнь, ввели в кому и после этого он проходил реабилитацию в Германии, где нашли признаки вещества "Новичок".

Навальный умер — детали событий 16 февраля

Отметим, 16 февраля региональное управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе РФ сообщили о смерти Алексея Навального. В короткой заметке объяснили, что событие произошло во время прогулки — россиянин почувствовал себя плохо, ему начали оказывать помощь, но спасти не смогли. Врачи, прибывшие на место событий, заверили, что добирались в колонию всего семь минут, но когда приехали, то пациент уже умер.

Жена Алексея Навального отреагировала на смерть мужа. Женщина выступила с коротким обращением на Мюнхенской конференции по безопасности: заявила, что не получила официального подтверждения, но уверена, что президент РФ Владимир Путин и его сторонники будут отвечать за совершенные преступления.

Фокус напомнил, чем известен Алексей Навальный. В начале российской гибридной войны РФ в 2014 году он заявил, что Крым — "не бутерброд", чтобы его передавать из рук в руки. После полномасштабного вторжения — осудил действия Владимира Путина и его сторонников. До того, как оказаться в колонии, мужчина вел оппозиционную деятельность: устраивал митинги против нарушений на выборах, снимал видео, в которых показывал состояние российских чиновников.

Мировые лидеры отреагировали на смерть российского оппозиционера. Президент Латвии, например, отметил, что к этому человеку можно относиться по всякому. Что несомненно, так это то, что его на самом деле убил Кремль.