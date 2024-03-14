Lockheed Martin построит завод по выпуску ракет HIMARS в Австралии, — WSJ

Завод, который будет выпускать ракеты для HIMARS, расположен в 16 тыс. км от Украины. Чтобы наладить производство, сначала планируют обучить персонал, который будет собирать ракеты. США хотят создать новый завод, поскольку Вашингтон не может удовлетворить спрос на вооружение из-за интенсивных боевых действий в Украине и Израиле.

Американская компания Lockheed Martin планирует наладить производство высокоточных дальнобойных ракет GMLRS для РСЗО HIMARS в Австралии. Первые изделия сойдут с конвейера в 2025 году, тогда же пройдут первые испытания. Ориентировочная производительность — тысячи ракет в год до 2030 года. О первом зарубежном заводе по выпуску ракет для HIMARS рассказало издание The Wall Street Journal.

Правительство США предоставляет Украине ракеты GMLRS для HIMARS, которые являются "ключевыми для войны", напомнили журналисты. Также HIMARS активно используются во время боевых действий на Ближнем Востоке. Между тем американские производители не успевают удовлетворить спрос и восстановить запасы на складах Пентагона. Именно поэтому американские чиновники заинтересованы в том, чтобы построить первую производственную линию за пределами страны.

"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке — от ракет до артиллерийских снарядов — затруднило способность промышленной базы США удовлетворить спрос и пополнить исчерпанные запасы. Администрация Байдена стремится разработать несколько производственных линий в странах-союзниках для критического оружия, хотя это нелегко".

Издание пояснило, что для создания нового производства компании Lockheed Martin придется решить ряд проблем: наладить логистику, обучить работников, поделиться технологиями. В ближайшее время в США отправятся австралийские инженеры, которые будут изучать производство GMLRS на существующем заводе в Камдене (Арканзас, США).

Отметим, производительность единственного предприятия Lockheed Martin по выпуску GMLRS — 10 тыс. ракет в год (планируют поднять до 14 тыс. в год).

Помощь США Украине — завод Lockheed Martin в в Камдене (штат Арканзас) Фото: The Wall Street Journal

После определенных подготовительных работ грузовой корабль, нагруженный полусобранными ракетами, прибудет в Сидней и австралийцы попытаются собрать первые изделия. Ориентировочное время, когда будут готовы первые 12 ракет GMLRS — конец 2025 года, — написали журналисты. До конца 2030 года в Австралии планируют выпускать "тысячи ракет ежегодно".

На первом этапе снаряды будут производиться исключительно из импортных компонентов. Но в Австралии есть собственное производство боеприпасов, топлива, взрывчатых веществ. Поэтому ожидают, что со временем будут работать с собственными компаниями. Впрочем, отмечают, что останется проблема с ракетными двигателями, — указано в статье.

Издание WSJ отметило, что США нужен новый завод даже в случае, если к власти придет Дональд Трамп, который планирует прекратить российско-украинскую войну. Ситуация в Тихоокеанском регионе, рядом с Китаем, продолжает ухудшаться — поэтому продукция австралийского завода все равно понадобится.

"График Австралии для наращивания производства ракет еще не слишком поздний, чтобы склонить стратегические весы, но часы тикают. Россия и Китай инвестируют в собственный ракетный потенциал", — приводятся слова неназванных американских чиновников из министерства обороны.

Журналисты издания показали помещение, в котором будут складывать ракеты. На сегодня — это "невзрачное сооружение, похожее на сарай", или "Здание 215", расположенное возле Сиднея. На фотографиях, опубликованных WSJ, не заметно, чтобы территория охранялась: видны зеленые австралийские холмы и автомобили местных жителей.

Помощь США Украине — Здание 215 возле Сиднея Фото: The Wall Street Journal Помощь США Украине — местность возле Здания 215 возле Сиднея Фото: The Wall Street Journal

Чтобы доставить компоненты в "Здание 215", придется преодолеть 12 тыс. км от восточного побережья США, или 14 тыс. км от завода в Арканзасе. До Украины, которая нуждается в ракетах для HIMARS — 16 тыс. км.

Помощь США Украине — расстояние от Сиднея до завода Lockheed Martin Фото: Google Maps

Помощь США Украине — детали

Отметим, с первых дней российского вторжения в 2022 году правительство США дважды-трижды в месяц предоставляло Украине пакеты военной помощи. В пакеты помощи, среди прочего, входили РСЗО HIMARS и высокоточные ракеты для них. Благодаря новому оружию ВСУ получили возможность доставать по военным составляет ВС РФ на расстоянии до 80 км вглубь оккупированных территорий.

С осени 2023 года выделение помощи прекратилось из-за несогласия сенаторов от Республиканской партии, которые заблокировали пакет в 101 млрд долл. для Украины, а также Израиля, Тайваня и на охрану границы. В марте 2024 года стало известно о начале особой процедуры в Палате представителей Конгресса, которая даст возможность разблокировать выделение помощи.

Напоминаем, 13 марта в СМИ сообщили, что в Пентагоне планируют объявить о выделении пакета в размере 300 млн долл. Кроме того, стало известно о готовности европейских стран купить 800 тыс. снарядов, которые отыскал президент Чехии Петер Павел: деньги собрали, осталось доставить снаряды в Украину.