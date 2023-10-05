"Всегда интересовала эта сфера": больная раком девушка заработала на лечение через OnlyFans (фото)

У женщины диагностировали острый миелоидный лейкоз. Из-за болезни она не имела никакого дохода и не могла работать, однако решила воспользоваться планом Б.

В Брайтоне Великобритании больная раком женщина заработала 15 тысяч фунтов стерлингов, находясь на больничной койке. Она продавала свои сексуальные фото, которые делала между перерывами химиотерапии. Об этом сообщило издание Daily Star.

Отметили, что в 2021 году у 20-летней Валентины диагностировали острый миелоидный лейкоз — рак крови и костного мозга. Из-за болезни она не могла работать и не имела никакого дохода, однако решила воспользоваться планом Б. Девушка зарабатывала деньги, будучи на больничной койке, — продавала свои сексуальные фото.

"Меня всегда интересовала эта сфера (секс-бизнес, — ред.), но я очень долго не чувствовал себя хорошо. На самом деле мне поставили диагноз, потому что я впала в кому, я проснулась и узнала, что у меня рак", — сказала Валентина.

После того, как девушка вышла из комы, она зарегистрировались на сервисе OnlyFans под именем одной из своих медсестер. По словам девушки, эта медсестра была девушкой-байкером, независимой, и имела решающее значение для ее выздоровления. Кроме этого, ей понравилось имя, которое было сильным и символичным.

"Я прошла шесть месяцев стационарной химиотерапии, и пока я проходила стационарную химиотерапию, я создавала контент во время коротких перерывов дома", — рассказала она.

Валентина

В частности, в течение шести месяцев девушка под псевдонимом "Валентина-любовница" позировала для сексуальных селфи и создавала обнаженный контент. В результате ей удалось заработать 15 тысяч фунтов стерлингов за полгода — около 2 500 фунтов в месяц. Новая внешность девушки сыграла большую роль в создании ее образа — она креативила с несколькими париками и яркими макияжами.

"Я очень творчески подошла к макияжу и парикам, поскольку на голове и лице вообще не было волос, поэтому это были большие ресницы, брови разного цвета и сумасшедшие волосы", — пояснила Валентина.

По ее словам, ее фанаты не смеялись с ней, но они смеялись вместе с ней. В частности, с того факта, что она присылала им сообщения, пока была в больнице, а затем снимала контент, когда была дома.

Сейчас Валентина находится в ремиссии и является финансово независимой. Она зарабатывает около 6-10 тысяч фунтов стерлингов в месяц, продавая обнаженный контент. Девушка продолжает ходить на обследование. Также она знает, что если снова заболеет, то ее поклонники помогут ей финансово и морально.

"Химиотерапия, которую я прошла, действительно токсична и имеет много долгосрочных побочных эффектов, она может вызвать заболевания сердца. Очевидно, что есть вероятность того, что я могу рецидивировать в любой момент, поэтому мне нужно очень тщательно обследоваться в больнице", — добавила Валентина.

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