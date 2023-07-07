Сводила концы с концами: учительница зарегистрировалась в OnlyFans и начала больше зарабатывать (фото)

35-летняя ассистентка учителя получала 374 доллара в неделю, поэтому решила кое-что изменить в своей жизни и нашла "подработку". Впрочем, ее смелая внешкольная деятельность понравилась не всем.

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35-летнюю ассистентку учителя из Канады уволили с работы из-за учетной записи в OnlyFans и публикации своих "смелых" фотографий в социальных сетях. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кристин Макдональд восемь лет работала ассистентом учителя в школьном округе 43 в Мейпл-Ридж, прежде чем ее уволили за "сексуализацию школьной среды". Ее работодатель обнаружил ее онлайн-контент для взрослых и принял решение уволить работницу. Женщине объяснили, что у нее "неправильное поведение".

Страница учительницы в Инстаграм наполнена полуобнаженными фотографиями в белье. Год назад женщина начала публиковать непристойное содержимое в службе подписки X-rated под псевдонимом Ава Джеймс.

Макдональд возмутилась причиной увольнения и связалась со своим профсоюзом — Канадским профсоюзом государственных служащих (CUPE) 561 и подала жалобу.

Представитель ее профсоюза Рэнди Кутте заявил: "Профсоюз не считает, что внеслужебное поведение Кристин нарушает политику компании или положения коллективного договора".

Сама же ассистентка говорит, что ситуация, в которую она попала, создаст прецедент для других людей, которые, возможно, подвергаются дискриминации из-за секс-бизнеса.

"Я хотела бы, чтобы политика и работодатели были более восприимчивыми и прогрессивными относительно своего мнения и взгляда на секс-бизнес. Потому что секс-работа все равно остается работой, я убеждена, что в наше время мы должны иметь возможность делать то, что хотим, если это не является незаконным". Я никому не наношу вреда", — говорит женщина.

Макдональд сказала, что каждые две недели она зарабатывала 1000 канадских долларов США, что эквивалентно 374 долларам США в неделю. Она говорит, что низкая зарплата заставила ее пойти в секс-бизнес, чтобы обеспечить себе лучшее качество жизни.

Напомним, что в Великобритании женщина устроилась на работу "голой" уборщицей. За короткий промежуток времени она смогла рассчитаться с долгами и намерена уволиться с основного места работы.

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