14-летняя девочка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками (видео)
Школьница отвела автобус на безопасное расстояние от встречного транспорта, пешеходов и более чем трех припаркованных рядом автомобилей.
14-летняя австралийка Иззи Миллер из Нового Южного Уэльса героически остановила вблизи заправки неконтролируемый автобус со школьниками. Девочка случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя. Осознав все риски, она начала действовать решительно, пишет местное издание ABC News.
"Автобус двигался на заправку, и никто ничего не мог сделать. Поэтому я вскочила на место водителя, взялась за руль и пыталась его остановить", — рассказывает журналистам молодая героиня.
Школьница отвела автобус на безопасное расстояние от магазина Mini Mart, встречного транспорта, пешеходов и более чем трех припаркованных рядом автомобилей.
По словам Миллер, прежде всего ее беспокоила судьба испуганных детей, сидевших в автобусе.
"Если бы я ничего не сделала, то с детьми могло произойти что-то по-настоящему плохое", — добавляет она.
"Я считаю, что этот ребенок должен получить от правительства заслуженную награду за храбрость и сообразительность в этой критической ситуации, которая могла бы закончиться катастрофически для всех нас. Команда Mini Mart в пожизненном долгу перед ней и очень благодарна родителям за воспитание этой прекрасной молодой женщины", — говорится в сообщении Mini Mart в Facebook.
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