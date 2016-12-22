Фокус №51 (509)

НА ОБЛОЖКЕ

Война, политика, экономика… В последнем номере 2016 года Фокус традиционно подводит итоги прошлого года и даёт прогнозы на будущий. Как водится, есть среди них и хорошее, и плохое. Плохое в том, что реформы в стране идут медленно и точка невозврата на этом пути пока не пройдена. Но направление, в котором движется страна, выбрано правильно. А хорошего за последний год сделано едва ли не больше, чем за два десятилетия до этого

ИТОГИ

12 Национализация День П

ПриватБанк, крупнейшее финучреждение Украины, перешёл в собственность государства. Почему банк национализировали и есть ли поводы для паники

15 Банкопад Карточный домик

За три года Нацбанк вывел с рынка более 80 банков. Такая зачистка стала серьёзным потрясением для экономики, хотя и была безальтернативной

15 Стабилизация курса гривны Стрессоустойчива

В 2016 году гривна избежала резкого обвала, но и укрепиться не смогла. В 2017-м ситуация, скорее всего, повторится

16 Рост экономики Не ждали

Украинская экономика оживилась и обещает выйти на устойчивый рост

16 Потребительский бум Время тратить

Потребительские настроения украинцев улучшились — в этом году они гораздо охотнее тратили деньги

18 Заграница не поможет Распугали

Иностранные кредиторы и инвесторы теряют интерес к Украине из-за невыполненных ею обещаний и внутренних проблем в своих странах

20 Рост зарплат Требуй большего

Украинцы уже не хотят работать за зарплаты уровня начала 2014 года. Работодатели вынуждены постепенно повышать оклады

20 Борьба с коррупцией Поймай Меня, если сможешь

В Украине запущен масштабный антикоррупционный процесс. Есть первые результаты. Но высоки риски, что всё остановится

22 Утепляемся Евроремонт

Повышение цен на тепло и газ вынудило украинцев массово заняться установкой придомовых теплопунктов и утеплением

22 Ремонт дорог Закатали в асфальт

Объём дорожных работ за год вырос в 10 раз. В 2017-м на ремонт и строительство дорог выделят ещё больше денег

26 Гибридный мир На восточном фронте без перемен

Украинско-российский конфликт в Донбассе замораживается. Не исключено, что на годы

28 Российская агрессия Новости с востока

Каких неприятностей ждать Украине от России в 2017 году

29 Милитаризация Хочешь мира — готовься к войне

Агрессивное поведение России на территориях оккупированных Донбасса и Крыма вынуждает Украину увеличивать расходы на оборону

30 Популисты на марше Громче всех

Тяга к простым решениям стала общей проблемой не только Украины, но и более развитых стран

34 Партстроительство Метят в Раду

Появившиеся в 2016 году новые политические проекты ориентируются на популизм

34 Исход экспатов Чужие больше не ходят

Старой системе оказалось достаточно полутора лет, чтобы не только переварить, но и выдавить из властных структур технократов-варягов

36 Децентрализация Власть и деньги советам

Местные бюджеты стали получать гораздо больше средств для своего развития. Но на местах эффект от реформы пока понятен не всем

38 Недореформа полиции Плохой хороший коп

Полноценная реформа правоохранительной системы не состоялась. Глава МВД объясняет, что быстрых результатов ждать и не стоит

39 Новая школа Учат в школе

2017-й станет подготовительным годом к масштабной трансформации образовательной системы страны

40 Бесплатная госмедицина Обещают вылечить

В конце ноября Кабинет министров утвердил новую концепцию финансирования государственной медицины. Теперь она должна стать по-настоящему бесплатной

42 Прозрачные гостендеры Убийца схем

Электронная система госзакупок ProZorro уже сэкономила украинскому бюджету более 7 млрд грн

44 Открытые данные Бюрократия онлайн

В Украине заработали сайты с открытыми государственными данными и порталы, предоставляющие админуслуги онлайн. Общение украинцев с чиновниками существенно упростилось

46 Голландский синдром Долгая дорога в Европу

Почему украинцам не стоит ожидать прорывов на пути евроинтеграции

48 Президент Трамп Другая Америка

Выбрав президентом Дональда Трампа, Соединённые Штаты озадачили весь мир и себя в первую очередь. Глобальный миропорядок претерпит изменения

48 Кризис социологии Не рассчитали

Почему социологи не смогли предсказать победу Дональда Трампа

50 Война в Сирии Русские пришли

Конфликт, в который втянуты миллионы людей, будет оставаться в центре внимания не только весь следующий год, но и долгие годы после 2017-го

50 Кризис демократии Переосмысление Европы

Последний год сильно изменил ещё вчера благополучную, сытую и стабильную Европу

52 Мировая конъюнктура На мир не надейся

Ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины

54 Интернетизация Вирус Wi-Fi

Розничную и оптовую торговлю, финансовый сектор, медиарынок, сферы образования и услуг, а также государственное управление охватила диджитализация

58 Рост киберпреступности Взлом без кражи

Волна киберпреступности докатилась и до Украины. Хакерские атаки пережили ключевые госорганы и системообразующие компании страны

58 Фактчекинг Ничего, кроме правды

Почему борьба с фейками становится всё более важной задачей

59 Электромобили Короткое замыкание

В ближайшие десятилетия электромобили так и не вытеснят традиционные авто. Зато в 2020-х они могут обвалить цены на нефть до уровня $20 за баррель

59 Многоразовые космические корабли Туда и обратно

Благодаря многоразовым ракетам уже в 2017 году стоимость вывода на орбиту 1 кг полезного груза может снизиться до $1000. Всего 15 лет назад это стоило в 10 раз дороже

60 Смешение жанров Искусство в массы

Почему во вручении литературной премии рок-музыканту нет ничего удивительного

60 Новая волна феминизма Больше не мужской мир

Мнение женщины де-факто признано значимым и достойным внимания

61 Футбол без денег Такой футбол нам не нужен

Кризис учит украинские клубы жить по средствам — в будущем это может положительно сказаться на качестве нашего футбола

62 Возрождение киноиндустрии Над фильмом работали

Как украинские кинематографисты научились продавать свою продукцию за рубеж

P. S.

64 Гномы, ангелы и Дитя Иисус

Кто приносит подарки детям Европы