Электромобили и Jeep: какие новинки представит концерн Stellantis в Украине

Новые Jeep в Украине теперь будут продавать "под крылом" Stellantis. Также вскоре стартуют продажи сразу несколько электрических моделей.

Концерн Stellantis анонсировал новинки для Украины, которые появятся уже в ближайшие месяцы. На нашем рынке появятся свыше десятка новых моделей от Citroen, Peugeot, DS, Opel, а также Jeep.

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Бренд Jeep присоединился к "семье" Stellantis Украина. В 2022 году ожидается расширение дилерской сети и перезапуск четырех моделей американской марки. Пока что показали Jeep Wrangler и анонсировали новый Jeep Grand Cherokee. Скорее всего, двумя другими моделями будут кроссоверы Jeep Renegade и Compass.

[ + – ] В 2022 году ожидается перезапуск четырех моделей Jeep Фото: Stellantis

Другие бренды концерна порадуют не менее интересными моделями. Среди них – сразу несколько электромобилей.

Peugeot

Новый Peugeot 308 третьего поколения в кузове хэтчбек – январь 2022 года;

Универсал Peugeot 308 SW – февраль 2022 года;

Электрический кроссовер Peugeot e-2008 – март 2022 года;

Электрическая версия Peugeot Rifter – апрель 2022 года.

Важно

Новый Nissan Leaf станет кроссовером

Citroen

Новый Citroen C4 2021 – уже вышел на рынок в октябре;

Подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross PHEV – март 2022 года;

Электрический Citroen e-C4 – май 2022 года.

[ + – ] Opel Mokka получит электрическую версию Фото: Stellantis

Opel

Электрический Opel e-Mokka – ноябрь 2021 года;

Обновленный кроссовер Opel Grandland – февраль 2022 года;

Новая Opel Astra шестого поколения– апрель 2022 года.

DS

Новый кроссовер DS4 – ноябрь 2021 года;

Седан DS9 – декабрь 2021 года;

Электрический DS3 Crossback e-tense – январь 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал о гибридных 300-сильных кроссоверах Peugeot и DS, появившихся в Украине. Они стартуют до 100 км/ч всего за 5,9 с.