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Электромобили и Jeep: какие новинки представит концерн Stellantis в Украине

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Stellantis в Украине, Jeep в Украине, Peugeot, Citroen
Фото: Stellantis | В общей сложности в Украине появятся более десятка новых моделей

Новые Jeep в Украине теперь будут продавать "под крылом" Stellantis. Также вскоре стартуют продажи сразу несколько электрических моделей.

Концерн Stellantis анонсировал новинки для Украины, которые появятся уже в ближайшие месяцы. На нашем рынке появятся свыше десятка новых моделей от Citroen, Peugeot, DS, Opel, а также Jeep.

Бренд Jeep присоединился к "семье" Stellantis Украина. В 2022 году ожидается расширение дилерской сети и перезапуск четырех моделей американской марки. Пока что показали Jeep Wrangler и анонсировали новый Jeep Grand Cherokee. Скорее всего, двумя другими моделями будут кроссоверы Jeep Renegade и Compass.

Stellantis в Украине, Jeep в Украине, Peugeot, Citroen
В 2022 году ожидается перезапуск четырех моделей Jeep
Фото: Stellantis

Другие бренды концерна порадуют не менее интересными моделями. Среди них – сразу несколько электромобилей.

Peugeot

  • Новый Peugeot 308 третьего поколения в кузове хэтчбек – январь 2022 года;
  • Универсал Peugeot 308 SW – февраль 2022 года;
  • Электрический кроссовер Peugeot e-2008 – март 2022 года;
  • Электрическая версия Peugeot Rifter – апрель 2022 года.
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Citroen

  • Новый Citroen C4 2021 – уже вышел на рынок в октябре;
  • Подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross PHEV – март 2022 года;
  • Электрический Citroen e-C4 – май 2022 года.
Stellantis в Украине, Jeep в Украине, Peugeot, Citroen
Opel Mokka получит электрическую версию
Фото: Stellantis

Opel

  • Электрический Opel e-Mokka – ноябрь 2021 года;
  • Обновленный кроссовер Opel Grandland – февраль 2022 года;
  • Новая Opel Astra шестого поколения– апрель 2022 года.

DS

  • Новый кроссовер DS4 – ноябрь 2021 года;
  • Седан DS9 – декабрь 2021 года;
  • Электрический DS3 Crossback e-tense – январь 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал о гибридных 300-сильных кроссоверах Peugeot и DS, появившихся в Украине. Они стартуют до 100 км/ч всего за 5,9 с.