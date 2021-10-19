Электромобили и Jeep: какие новинки представит концерн Stellantis в Украине
Новые Jeep в Украине теперь будут продавать "под крылом" Stellantis. Также вскоре стартуют продажи сразу несколько электрических моделей.
Концерн Stellantis анонсировал новинки для Украины, которые появятся уже в ближайшие месяцы. На нашем рынке появятся свыше десятка новых моделей от Citroen, Peugeot, DS, Opel, а также Jeep.
Бренд Jeep присоединился к "семье" Stellantis Украина. В 2022 году ожидается расширение дилерской сети и перезапуск четырех моделей американской марки. Пока что показали Jeep Wrangler и анонсировали новый Jeep Grand Cherokee. Скорее всего, двумя другими моделями будут кроссоверы Jeep Renegade и Compass.
Другие бренды концерна порадуют не менее интересными моделями. Среди них – сразу несколько электромобилей.
Peugeot
- Новый Peugeot 308 третьего поколения в кузове хэтчбек – январь 2022 года;
- Универсал Peugeot 308 SW – февраль 2022 года;
- Электрический кроссовер Peugeot e-2008 – март 2022 года;
- Электрическая версия Peugeot Rifter – апрель 2022 года.
Citroen
- Новый Citroen C4 2021 – уже вышел на рынок в октябре;
- Подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross PHEV – март 2022 года;
- Электрический Citroen e-C4 – май 2022 года.
Opel
- Электрический Opel e-Mokka – ноябрь 2021 года;
- Обновленный кроссовер Opel Grandland – февраль 2022 года;
- Новая Opel Astra шестого поколения– апрель 2022 года.
DS
- Новый кроссовер DS4 – ноябрь 2021 года;
- Седан DS9 – декабрь 2021 года;
- Электрический DS3 Crossback e-tense – январь 2022 года.
Ранее Фокус рассказывал о гибридных 300-сильных кроссоверах Peugeot и DS, появившихся в Украине. Они стартуют до 100 км/ч всего за 5,9 с.