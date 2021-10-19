Електромобілі та Jeep: які новинки представить концерн Stellantis в Україні
Нові Jeep в Україні тепер будуть продавати "під крилом" Stellantis. Також незабаром стартує продаж відразу кількох електричних моделей.
Концерн Stellantis анонсував новинки для України, які з'являться вже найближчими місяцями. На нашому ринку з'являться понад десятка нових моделей від Citroen, Peugeot, DS, Opel, а також Jeep.
Бренд Jeep приєднався до "сім'ї" Stellantis Україна. У 2022 році очікується розширення дилерської мережі та перезапуск чотирьох моделей американської марки. Поки що показали Jeep Wrangler і анонсували новий Jeep Grand Cherokee. Швидше за все, двома іншими моделями будуть кросовери Jeep Renegade і Compass.
Інші бренди концерну порадують не менш цікавими моделями. Серед них — відразу кілька електромобілів.
Peugeot
- Новий Peugeot 308 третього покоління в кузові хетчбек — січень 2022 року;
- Універсал Peugeot 308 SW — лютий 2022 року;
- Електричний кросовер Peugeot e-2008 — березень 2022 року;
- Електрична версія Peugeot Rifter — квітень 2022 року.
Citroen
- Новий Citroen C4 2021 — уже вийшов на ринок у жовтні;
- Заряджуваний гібрид Citroen C5 Aircross PHEV — березень 2022 року;
- Електричний Citroen e-C4 — травень 2022 року.
Opel
- Електричний Opel e-Mokka — листопад 2021 року;
- Оновлений кросовер Opel Grandland — лютий 2022 року;
- Нова Opel Astra шостого покоління — квітень 2022 року.
DS
- Новий кросовер DS4 — листопад 2021 року;
- Седан DS9 — грудень 2021 року;
- Електричний DS3 Crossback e-tense — січень 2022 року.
Раніше Фокус розповідав про гібридні 300-сильні кросовери Peugeot і DS, що з'явилися в Україні. Вони стартують до 100 км/год всього за 5,9 с.