Автомобіль року в Україні 2022 – другий попередній тест-драйв!

Всеукраїнська акція "Автомобіль року в Україні" вже понад 20 років поспіль визначає фаворитів ринку у головних номінаціях – "Легковий автомобіль" та "Кросовер/SUV". Зараз триває етап збору новинок та їх попередніх тест-драйвів автомобільним Експертним журі, яке цього року складається з 26 провідних фахівців галузі.

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8 жовтня відбувся вже другий попередній тест-драйв автомобілів-претендентів. У ньому було представлено 11 новинок українського ринку. Представлені моделі від компактних міських до позашляхових, плагін-гібридів та електромобілів.

Майданчиком для старту тест-драйву стала локація Master Burger, що розташувалась в Арена Сіті, поблизу Бессарабського ринку. Запашна кава та фірмовий бургер стали чудовим початком напруженого тестового дня для представників компаній-імпортерів авто та членів Експертного журі акції.

11 авто вирушили до місця проведення тесту – заміського комплексу відпочинку Sosnovel^ який розташовано в 40 кілометрах від Києва.

Отже, 11 автомобілів, які тестували експерти.

Citroen C3 Aircross

Компактний Citroen C3 Aircross був найбільш компактним представником сегменту SUV на тесті. Його войовничо оскалена решітка радіатора, виразні накладки на бамперах і кліренс у 17 см роблять його надзвичайно впізнаваним, практичним та багатофункціональним авто.

Citroen C4

Цікаво, що новий Citroen C4, який став однією з найбільш очікуваних новинок у сегменті попри виражені елементи, притаманні кросоверам, такі як висока поясна лінія, захисні накладки по нижній частині кузова, цю модель позиціонують як легкову. Тобто це не кросовер, а крос-хетч, як звуть модель самі французи.

DS7 Crossback

Минулого року DS7 Crossback отримав головну нагороду в номінації "Дизайн". А цього року модель бере участь як плагін-гібридна автівка, а саме версія E-Tense. Силова установка складається з бензинового двигуна на 200 к.с. та пари електродвигунів. Сумарна потужність гібридної установки сягає 300 к.с. Виключно на електричній тязі DS7 Crossback E-Tense може подолати до 50 км за допомогою батареї на 13,2 кВт*год.

Haval H6

Новий Haval H6 показав, як сильно змінились китайські кросовери за останні роки. Створений на платформі L.E.M.O.N., він легший, та потужніший за попередника. В авто поєднуються гарна прохідність, завдяки повному приводу та кліренсу в 19 см, та сучасні технології. Адже авто має набір функцій активної безпеки, що забезпечують автономне водіння рівня L2.

Honda Jazz

Представником самобутніх рішень японських інженерів став компактний Honda Jazz Hybrid. Під капотом Jazz бензо-електрична силова установка, що складається з бензинового двигуна 1,5 л та тягового електродвигуна. Цікаво те, що саме електромотор є основною рушійною силою, а бензиновий двигун фактично виконує роль генератор електроенергії. За рахунок такого рішення вдалось досягти показника економічності в 2,5 л/100 км в місті.

Mercedes-Benz C-class

Mercedes-Benz C-class — потужний, проте економічний. Він показує новий рівень стандартів авто преміального сегменту. 1,5-літровий турбований двигун у поєднанні з повним приводом 4MATIC забезпечили покращення прискорення та керованості. А заміський асфальт надав можливість оцінити роботу багатоважільної підвіски.

Mercedes-EQ EQA

Найкомпактніший електрокросовер з лінійки Mercedes-EQ – EQA. На тесті він представлений версією EQA 250. Вона оснащується батареєю на 66,5 кВт, що живить електродвигун, розташований на передній осі.

Для зарядки електрокару на локації спеціально для тест-драйву встановили зарядну станцію від партнера – зарядної мережі Ionity. Станція має два конектори з потужністю по 7 кВт, та роз"єм на 22 кВт змінного струму.

Mitsubishi Eclipse Cross

Спортивний кросовер Mitsubishi Eclipse Cross цього року оновили. Він продемонстрував свій запальний характер і свіжий дизайн. Чергування асфальту та ґрунтового покриття дозволило експертам оцінити роботу повного приводу Super All Wheel Control (S-AWC), який покращує керованість авто.

Opel Mokka

Яскравий кросовер Opel Mokka зачарував своїм оригінальним дизайном і спортивними пропорціями кузова. Співвідношення налаштувань підвіски, 130-синого двигуна, що видає 230 Нм тяги, перетворило кросовер на горячий та універсальний автомобіль.

Peugeot 5008

Великий Peugeot 5008 демонстрував, яким має бути справді багатофункціональний сімейний автомобіль. Він виглядає стрімко та навіть агресивно, але має 7 місць і величезну колісну базу в 2,84 метри. Під капотом потужний двигун на 180 сил, проте він витрачає навіть в місті напрочуд мало — лише 5,3 літри на 100 км.

Subaru Outback

Нове покоління Subaru Outback. Великі традиції моделі прослідковуються в її "золотому стандарті". Під капотом опозитний двигун 2,5 літри, легендарний повний привід і кліренс під 20 см. Проте багато уваги в новинці приділено не стільки офроаду, а в першу чергу безпеці. Зокрема роботі нової генерації комплексу систем активної безпеки EyeSight.

SAFETYCAR

Щоб прокласти дороги на асфальті та поза його межами, ми скористались нашими сейфті-карами. Важчу роботу та їзду по первинній прокладці трас, а також контроль за ходом заїздів на трасі для кросоверів, взяв на себе Subaru Forester Hybrid. Роль швидкого та зручного транспорту, який допомагав в організаційних питаннях, дісталась кросоверу JAC S4 з 1,5-літровим турбо двигуном.

Нагадаємо, що голосування Громадського журі на https://autoroku.ua розпочнеться 6 грудня 2021 року та триватиме до 31 січня 2022 року. Обов"язковим для зарахування голосу є вибір у головних номінаціях, додаткові та спеціальні номінації — за бажанням.

Саме за результатами голосів Громадського журі будуть обрані по 5 фіналістів у головних номінаціях, які надалі будуть тестуватися Експертним журі. За сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено "Легковий автомобіль 2022" і "Кросовер/SUV 2022", та переможців додаткових і спеціальних номінацій.

Деталі акції та офіційні умови на https://autoroku.ua

Про акцію

Всеукраїнську акцію "Автомобіль року в Україні" було засновано у 2001 році. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам і громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі, до складу якого входять провідні автомобільні журналісти та експерти, а також Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ "Бейкер Тіллі Україна")

Організатор акції – ТОВ "АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО", за участю Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України "УкрАвтопром" (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації "Автомобільна федерація України" (ФАУ) та Громадської спілки "Національна рада з безпеки дорожнього руху" (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр https://www.autocentre.ua

Генеральний партнер акції — Total (ТОТАЛ)

Фінансовий партнер акції — Credit Agricole Ukraine

Страховий партнер акції — ARX

Офіційний партнер дитячої безпеки — Cybex