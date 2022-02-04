Кризиса нет: Ferrari установили новый рекорд продаж

Продажи Ferrari за последние 15 лет выросли в два раза. Эта тенденция продолжится и в будущем.

Компания Ferrari за 2021 год продала рекордные 11 155 суперкаров. Это на 22,3% больше, чем в 2020 году и на 10,1% — чем в "доковидном" 2019. Статистику опубликовал официальный сайт Ferrari.

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Самый большой спрос на Ferrari – в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), где продали 5492 авто (+14% к 2020 году). В Америке реализовали 2831 суперкар (+22%), а в Китае – 899 (+12%).

[ + – ] Дорогие Ferrari с V12 стали покупать меньше Фото: Ferrari

Локомотивом продаж стали восьмицилиндровые Ferrari F8 Tributo Roma и Portofino M – спрос на них вырос на 34,6%. А вот более дорогие модели с V12, наоборот, потеряли в популярности на 12,1%.

За последние 15 лет продажи Ferrari в мире увеличились вдвое. В ближайшие годы они продолжат расти, ведь компания планирует выпустить свой первый кроссовер Purosangue, а подобные модели сейчас пользуются повышенным спросом.

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К слову, Ferrari – не единственный производитель элитных авто, нарастивший продажи в 2021 году. Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Porsche и Rolls-Royce также побили собственные рекорды и помогли им в этом именно кроссоверы. И все это вопреки кризису, пандемии и дефициту автомобильных микрочипов.

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