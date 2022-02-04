Кризи немає: Ferrari встановили новий рекорд продажів

Продажі Ferrari за останні 15 років зросли вдвічі. Ця тенденція продовжиться й у майбутньому.

Компанія Ferrari за 2021 рік продала рекордні 11 155 суперкарів. Це на 22,3% більше, ніж у 2020 році і на 10,1% — ніж у "доковідному" 2019 році. Статистику опублікував офіційний сайт Ferrari.

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Найбільший попит на Ferrari – у регіоні ЕМЕА (Європа, Близький Схід та Африка), де продали 5492 авто (+14% до 2020 року). В Америці продали 2831 суперкар (+22%), а в Китаї — 899 (+12%).

[ + – ] Дорогі Ferrari з V12 стали купувати менше Фото: Ferrari

Локомотивом продажів стали восьмициліндрові Ferrari F8 Tributo Roma та Portofino M – попит на них зріс на 34,6%. А ось дорожчі моделі з V12, навпаки, втратили популярність на 12,1%.

За останні 15 років продажі Ferrari у світі збільшилися вдвічі. Найближчими роками вони продовжать зростати, адже компанія планує випустити свій перший кросовер Purosangue, а подібні моделі зараз мають підвищений попит.

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До речі, Ferrari — не єдиний виробник елітних авто, що наростив продажі у 2021 році. Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Porsche та Rolls-Royce також побили власні рекорди та допомогли їм у цьому саме кросовери. І все це всупереч кризі, пандемії та дефіциту автомобільних мікрочипів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві евакуювали на штрафмайданчик дорогий Lamborghini Urus. Водій кросовера припаркувався із порушеннями.