Падение продолжается: продажи новых авто в РФ обвалились в четыре раза

Продажи автомобилей в России падают уже пять месяцев подряд. Эксперты рынка прогнозируют, что радикального улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.

Авторынок РФ продолжает демонстрировать падение. За июль было продано 35 583 новых легковых авто, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда реализовали 141 456 машин). Такие данные приводит агентство "Автостат".

По сравнению с июнем продажи авто в России незначительно выросли (на 9%), что, скорее всего, обусловлено производством упрощенных версий Lada без ABS и подушек безопасности. Именно ВАЗ является лидером рынка с показателем в 10 400 проданных автомобилей.

[ + – ] Лидером на рынке остается Lada Фото: yandex

Самые популярные автомобили в РФ за июль:

Lada – 10 400 авто Kia – 4004 Hyundai – 3397 Chery – 2577 Geely – 2323 Haval – 2155 Renault – 1780 Toyota – 1059 Exeed – 1012 Volkswagen – 873

Резкое уменьшение продаж продемонстрировали практически все бренды. Самым большим оно оказалось у BMW – -94,3%.

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Авторынок РФ демонстрирует падение с марта, а худший результат он продемонстрировал в мае, когда продажи машин обвалились до самой низкой отметки с 1991 года. Эксперты "Автостата" прогнозируют незначительный рост продаж в ближайшие месяцы, однако дефицит авто и высокие цены не дадут рынку восстановиться в обозримом будущем.

Ранее Фокус сообщал, авторынок Украины в июле вырос сразу на 26%, а в стане лидеров произошли перемены.

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