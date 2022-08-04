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Авто

Падение продолжается: продажи новых авто в РФ обвалились в четыре раза

Продажи новых автомобилей в рф, авторынок рф, продажи авто в рф, новые авто в рф
Фото: РБК | Падение продаж продемонстрировали практически все бренды на российском рынке

Продажи автомобилей в России падают уже пять месяцев подряд. Эксперты рынка прогнозируют, что радикального улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.

Авторынок РФ продолжает демонстрировать падение. За июль было продано 35 583 новых легковых авто, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда реализовали 141 456 машин). Такие данные приводит агентство "Автостат".

По сравнению с июнем продажи авто в России незначительно выросли (на 9%), что, скорее всего, обусловлено производством упрощенных версий Lada без ABS и подушек безопасности. Именно ВАЗ является лидером рынка с показателем в 10 400 проданных автомобилей.

Продажи новых автомобилей в рф, авторынок рф, продажи авто в рф, новые авто в рф
Лидером на рынке остается Lada
Фото: yandex

Самые популярные автомобили в РФ за июль:

  1. Lada – 10 400 авто
  2. Kia – 4004
  3. Hyundai – 3397
  4. Chery – 2577
  5. Geely – 2323
  6. Haval – 2155
  7. Renault – 1780
  8. Toyota – 1059
  9. Exeed – 1012
  10. Volkswagen – 873

Резкое уменьшение продаж продемонстрировали практически все бренды. Самым большим оно оказалось у BMW – -94,3%.

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Авторынок РФ демонстрирует падение с марта, а худший результат он продемонстрировал в мае, когда продажи машин обвалились до самой низкой отметки с 1991 года. Эксперты "Автостата" прогнозируют незначительный рост продаж в ближайшие месяцы, однако дефицит авто и высокие цены не дадут рынку восстановиться в обозримом будущем.

Ранее Фокус сообщал, авторынок Украины в июле вырос сразу на 26%, а в стане лидеров произошли перемены.

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