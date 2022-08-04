Падение продолжается: продажи новых авто в РФ обвалились в четыре раза
Продажи автомобилей в России падают уже пять месяцев подряд. Эксперты рынка прогнозируют, что радикального улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.
Авторынок РФ продолжает демонстрировать падение. За июль было продано 35 583 новых легковых авто, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда реализовали 141 456 машин). Такие данные приводит агентство "Автостат".
По сравнению с июнем продажи авто в России незначительно выросли (на 9%), что, скорее всего, обусловлено производством упрощенных версий Lada без ABS и подушек безопасности. Именно ВАЗ является лидером рынка с показателем в 10 400 проданных автомобилей.
Самые популярные автомобили в РФ за июль:
- Lada – 10 400 авто
- Kia – 4004
- Hyundai – 3397
- Chery – 2577
- Geely – 2323
- Haval – 2155
- Renault – 1780
- Toyota – 1059
- Exeed – 1012
- Volkswagen – 873
Резкое уменьшение продаж продемонстрировали практически все бренды. Самым большим оно оказалось у BMW – -94,3%.Важно
Авторынок РФ демонстрирует падение с марта, а худший результат он продемонстрировал в мае, когда продажи машин обвалились до самой низкой отметки с 1991 года. Эксперты "Автостата" прогнозируют незначительный рост продаж в ближайшие месяцы, однако дефицит авто и высокие цены не дадут рынку восстановиться в обозримом будущем.
Ранее Фокус сообщал, авторынок Украины в июле вырос сразу на 26%, а в стане лидеров произошли перемены.
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