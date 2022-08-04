Падіння триває: продажі нових авто у РФ обвалилися вчетверо

Продаж автомобілів в Росії падає вже п'ять місяців поспіль. Експерти ринку прогнозують, що радикального покращення ситуації найближчим часом чекати не варто.

Авторинок РФ продовжує демонструвати падіння. За липень продано 35 583 нових легкових авто, що вчетверо менше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді реалізували 141 456 машин). Такі дані наводить агентство "Автостат".

Проти червня продажі авто в Росії трохи зросли (на 9%), що, найімовірніше, обумовлено виробництвом спрощених версій Lada без ABS та подушок безпеки. Саме ВАЗ є лідером ринку з показником 10 400 проданих автомобілів.

[ + – ] Лідером на ринку залишається Lada Фото: yandex

Найпопулярніші автомобілі в РФ за липень:

Lada — 10 400 авто Kia — 4 004 Hyundai — 3 397 Chery — 2 577 Geely — 2 323 Haval — 2 155 Renault — 1 780 Toyota — 1 059 Exeed — 1 012 Volkswagen — 873

Різке зменшення продаж продемонстрували практично всі бренди. Найбільшим воно виявилося у BMW — -94,3%.

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Авторинок РФ демонструє падіння з березня, а найгірший результат він продемонстрував у травні, коли продажі машин обвалилися до найнижчої позначки з 1991 року. Експерти "Автостату" прогнозують незначне зростання продажів у найближчі місяці, проте дефіцит авто та високі ціни не дадуть ринку відновитися в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, авторинок України в липні зріс одразу на 26%, а в таборі лідерів відбулися зміни.

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