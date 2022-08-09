Без Lexus и BMW. В РФ заканчиваются дорогие премиальные авто

На российском рынке практически не осталось моделей премиум-класса. Их импорт прекратили еще весной и теперь запасы дорогих автомобилей на складах подошли к концу.

Дефицит новых авто в России становится все более острым. Причем особенно он ощутим в премиальном сегменте – представительские автомобили на рынке фактически закончились. Об этом сообщает издание Коммерсантъ.

[ + – ] Дорогие автомобили не поставляются в Россию с весны

В прошлые годы доля премиальных авто на рынке РФ стабильно достигала 9-10%. Однако с весны она стала резко уменьшаться: к маю 2022 года сократилась вдвое — до 5%, а сейчас составляет 4%. Предпосылок для изменения ситуации сейчас нет.

Дело в том, что санкции против России фактически прекратили импорт авто премиум-класса. На данный момент популярные бренды вроде BMW, Mercedes-Benz, Bentley или Lexus не поставляют свои машины в РФ и их запасы на складах дилеров фактически исчерпаны. Завозят лишь китайские автомобили Exeed (которые можно назвать премиальными лишь с большой натяжкой) и корейские Genesis.

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При этом средняя стоимость новых авто в РФ за это время существенно выросла и составила 2,3 миллиона рублей ($38 000). Впрочем, обусловлено это не продажами дорогих моделей, а резким ростом цен на все без исключения авто, ведь даже новая Lada Vesta 2022 сейчас стоит в районе 30 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что новые Lada Largus выпустили с опасным дефектом и "АвтоВАЗ" не хочет менять неисправные детали авто.