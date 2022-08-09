Без Lexus та BMW. В РФ закінчуються дорогі преміальні авто

На російському ринку практично не залишилося моделей преміум-класу. Їхній імпорт припинили ще навесні й тепер запаси дорогих автомобілів на складах добігли кінця.

Дефіцит нових авто в Росії стає дедалі гострішим. Причому, особливо він відчутний у преміальному сегменті — представницькі автомобілі на ринку фактично закінчилися. Про це повідомляє видання Коммерсантъ.

[ + – ] Дорогі автомобілі не поставляються у Росію з весни

У минулі роки частка преміальних автомобілів на ринку РФ стабільно досягала 9-10%. Однак із весни вона почала різко зменшуватися: до травня 2022 року скоротилася вдвічі — до 5%, а зараз становить 4%. Передумов для зміни ситуації наразі немає.

Справа в тому, що санкції проти Росії фактично припинили імпорт авто преміум-класу. Наразі популярні бренди типу BMW, Mercedes-Benz, Bentley або Lexus не поставляють свої машини в РФ і їх запаси на складах дилерів фактично вичерпані. Завозять лише китайські автомобілі Exeed (які можна назвати преміальними лише з великою натяжкою) та корейські Genesis.

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При цьому середня вартість нових авто в РФ за цей час суттєво зросла та становила 2,3 мільйони рублів ($38 000). Утім, зумовлено це не продажами дорогих моделей, а різким зростанням цін на всі без винятку авто, адже навіть нова Lada Vesta 2022 зараз коштує майже 30 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що нові Lada Largus випустили з небезпечним дефектом і АвтоВАЗ не хоче міняти несправні деталі авто.