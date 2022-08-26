Mercedes-Benz продает свой новейший завод в РФ: он проработал всего три года

Завод Mercedes-Benz в РФ открыли в 2019 году. В строительство предприятия вложили 250 миллионов евро и оно еще не успело окупиться.

Mercedes-Benz решил избавиться от российских активов. Немецкий концерн планирует продать предприятие Mercedes-Benz Manufacturing Rus в подмосковном Есипово. Об этом стало известно изданию "Коммерсантъ".

Немецкому автогиганту принадлежат 80% акций завода, еще 20% владеет совместное предприятие "Даймлер КамАЗ Рус", из которого Mercedes-Benz вышел еще весной. Вполне возможно, что заводские цеха и административное офисное здание продадут отдельно. Вероятным покупателем предприятия называется российский дилер "Автодом".

[ + – ] На предприятии выпускали несколько моделей седанов и кроссоверов Mercedes-Benz Фото: wikipedia.org

Завод Mercedes-Benz в Московской области совсем новый – его построили в 2019 году, причем на открытие даже приезжал Владимир Путин. На предприятии собирали седаны Mercedes-Benz C-Class и E-Class, а также кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLS. Однако с весны оно простаивает, ведь в Mercedes-Benz осудили российское вторжение в Украину и поддержали санкции против РФ.

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В строительство завода вложили около 250 миллионов евро и он еще не успел себя окупить. Тем не менее, в Mercedes-Benz решили последовать примеру Renault и продать "токсичный" актив, ведь возобновление работы предприятия в ближайшее время невозможно.

Ранее Фокус сообщал, что автопроизводство в РФ обвалилось на 80% по сравнению с прошлым годом.

Также мы писали, что Mercedes-Benz начали выпуск своего флагманского электрокроссовера. Его будут собирать в США.