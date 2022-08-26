Mercedes-Benz продає свій новітній завод у РФ: він пропрацював лише три роки

Завод Mercedes-Benz у РФ відкрили у 2019 році. У будівництво підприємства вклали 250 мільйонів євро, і воно ще не встигло окупитися.

Mercedes-Benz вирішив позбавитися російських активів. Німецький концерн планує продати підприємство Mercedes-Benz Manufacturing Rus у підмосковному Єсиповому. Про це стало відомо виданню "Коммерсантъ".

Німецькому автогіганту належать 80% акцій заводу, ще 20% володіє спільним підприємством "Даймлер КамАЗ Рус", з якого Mercedes-Benz вийшов ще навесні. Цілком можливо, що заводські цехи та адміністративна офісна будівля продадуть окремо. Імовірним покупцем підприємства називають російського дилера "Автодом".

[ + – ] На підприємстві випускали кілька моделей седанів та кросоверів Mercedes-Benz Фото: wikipedia.org

Завод Mercedes-Benz у Московській області зовсім новий — його збудували у 2019 році, причому на відкриття навіть приїжджав Володимир Путін. На підприємстві збирали седани Mercedes-Benz C-Class та E-Class, а також кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS. Проте з весни воно простоює, адже у Mercedes-Benz засудили російське вторгнення до України та підтримали санкції проти РФ.

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У будівництво заводу вклали близько 250 мільйонів євро, і він ще не встиг себе окупити. З усім тим, у Mercedes-Benz вирішили наслідувати приклад Renault і продати "токсичний" актив, адже відновлення роботи підприємства найближчим часом неможливе.

Раніше Фокус повідомляв, що автовиробництво у РФ обвалилося на 80%, порівняно з минулим роком.

Також ми писали, що Mercedes-Benz розпочали випуск свого флагманського електрокросовера. Його збиратимуть у США.